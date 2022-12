Lost Ark s’offre une collaboration avec The Witcher

L'univers de The Witcher part à la rencontre de Lost Ark.

Disponible depuis la semaine dernière dans la version coréenne de Lost Ark, la collaboration avec The Witcher arrivera dans la version occidentale du MMORPG en janvier 2023. En plus de proposer des quêtes inédites dans un nouveau lieu, celle-ci permettra également d’obtenir des éléments cosmétiques sur le thème de The Witcher ainsi que de nouvelles cicatrices de personnalisation des personnages, des cartes, des structures de forteresse ou encore des émojis.

Experience the unique Lost Ark x The Witcher collaboration in January, 2023! Further details below!

📜 https://t.co/P0vTvcUWGP pic.twitter.com/L10w8bXJSd — Lost Ark (@playlostark) December 1, 2022

Amazon Games déclare :

Avec des personnages bien connus du monde de The Witcher tels que Geralt de Riv, Yennefer de Vengerberg, Triss Merigold de Maribor, Jaskier et Cirilla Fiona Elen Riannon, cette collaboration avec Lost Ark inclut les doublages originaux pour une nouvelle histoire dans un tout nouveau monde. Dans cet événement unique, une nouvelle île, Le Havre du Loup Blanc, est le théâtre de célébrations jusqu’à ce qu’un mystérieux vortex apparaisse soudainement, interrompant les festivités. En enquêtant sur la source de ce phénomène inexpliqué, les joueurs rencontreront un visiteur venu d’un autre temps et d’un autre lieu, le célèbre sorceleur Geralt de Riv. De ce vortex interdimensionnel découlera une série d’évènements, et le joueur sera amené à rencontrer de nouveaux personnages pour tenter de résoudre une énigme qui traverse le temps et l’espace.

Un trailer pour la collaboration entre Lost Ark et The Witcher

Les armes de la collaboration entre Lost Ark et The Witcher