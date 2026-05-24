L’invasion majeure de la saison 5 de For All Mankind évoque un classique du cinéma de science-fiction

La cinquième saison de For All Mankind met en scène une invasion spectaculaire, évoquant l’ambiance et les codes visuels des grands classiques du cinéma de science-fiction, offrant ainsi aux fans un clin d’œil appuyé à leurs films préférés du genre.

Tl;dr La guerre sur Mars explose dans « For All Mankind ».

Parallèle marqué avec « Dune : Part One ».

La finale de la saison 5 arrive le 29 mai.

Une escalade brutale sur Mars : la guerre atteint son apogée

Difficile d’ignorer l’intensification du conflit dans la série For All Mankind. L’avant-dernier épisode de la saison 5, intitulé « Sons and Daughters », propulse le spectateur au cœur d’une véritable conflagration. Les forces de l’Off-Planet Expeditionary Force (OPEF), bras armé de l’alliance Mars-6, débarquent massivement sur la planète rouge. Cette intervention fait suite à une frappe préventive des rebelles martiens contre les infrastructures de la station Kuznetsov, ce qui avait déjà coûté la vie à un soldat terrien. Le ton est donné : plus question pour l’OPEF de faire marche arrière.

Des échos visuels et narratifs venus de Dune

Impossible de ne pas remarquer une inspiration cinématographique frappante. Dès l’arrivée spectaculaire des vaisseaux terrestres dans le désert martien — une scène saisissante qui fige Alex (Sean Kaufman) et Lily (Ruby Cruz) dans la stupeur —, la ressemblance avec l’assaut Harkonnen sur Arrakeen, immortalisé par Denis Villeneuve dans Dune : Part One, saute aux yeux. Vaisseaux nimbés de brume, projecteurs transperçant l’obscurité, débarquement nocturne et violence implacable… L’évocation va bien au-delà du clin d’œil. Tout comme les Harkonnen traquaient l’« épice » d’Arrakis, l’OPEF vise les ressources martiennes, notamment l’iridium. Certes, chaque univers a ses nuances, mais la brutalité déployée par les Terriens rappelle étrangement celle des antagonistes du film.

L’indépendance martienne en jeu, ambiance sous haute tension

La lutte des habitants d’Happy Valley pour leur indépendance s’enflamme donc dans cet épisode charnière. La violence qui éclate n’est pas sans rappeler certains épisodes tragiques du XXIe siècle ; on pense notamment à des allusions directes à la guerre d’Irak, jusqu’à la reprise d’un célèbre mème lié à George W. Bush. Ici, impossible d’occulter que la terre apparaît sous un jour nettement plus sombre : troupes principalement américaines — avec un contingent français — abattant indistinctement civils ou combattants dès leur arrivée.

Pour donner une idée concrète du chaos :

Tirs fratricides entre soldats terriens et alliés martiens.

Mouvements paniqués parmi les populations locales.

Dilemme moral permanent chez plusieurs protagonistes majeurs.

Cette mise en scène particulièrement éprouvante laisse présager une riposte féroce des « Marsies », décidés à ne rien céder.

Bientôt le dénouement… et peut-être une surprise ?

Alors que le final de cette cinquième saison sera diffusé le 29 mai prochain sur Apple TV+, deux intrigues majeures promettent encore des bouleversements spectaculaires : la quête pour une vie extraterrestre et l’audacieuse mission vers Titan. Mais c’est bel et bien ce conflit sanglant sur Mars qui cristallise toutes les attentions – preuve que cette série n’a jamais eu peur d’explorer des zones grises ni de bousculer ses spectateurs avec ses références assumées à la pop culture comme aux soubresauts géopolitiques du passé récent.