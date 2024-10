L’inscription à Hulu et Disney+ désormais impossible sur l’Apple App Store

Pour chaque achat effectué sur iOS, Apple prélève une commission de 30%.

Tl;dr Disney+ et Hulu ne sont plus disponibles sur l’App Store d’Apple.

La raison : Apple prend une commission de 30% sur les achats.

Augmentation des tarifs pour Disney+ et Hulu.

Disney+ et Hulu se retirent de l’App Store d’Apple

Disney+ et Hulu, deux plates-formes appartenant à Disney, ont annoncé qu’elles ne seraient plus disponibles pour les nouveaux abonnés via l’App Store d’Apple. Ces derniers sont désormais encouragés à s’inscrire directement sur les sites web de ces services de streaming.

La raison du retrait : une commission de 30%

La raison de ce retrait est assez évidente : Apple prend une commission de 30% sur les achats effectués via les applications iOS, réduisant considérablement les bénéfices des développeurs et des grandes entreprises comme Disney. Cependant, les clients existants peuvent toujours gérer leurs abonnements via Apple. Hulu précise d’ailleurs : « Si vous ne souhaitez plus être facturé par Apple, vous devrez vous abonner directement via Hulu. »

Des restrictions et des augmentations de tarifs

Par ailleurs, Hulu a limité les options pour les abonnés facturés par Apple à deux : Hulu avec ou sans publicités. Les services Live TV et les ajouts doivent désormais passer par son site web. Cette décision s’accompagne d’une augmentation des tarifs pour Disney+ et Hulu. Annoncés en août, ces changements portent les plans Disney+ Basic et Hulu soutenus par la publicité à 10 dollars par mois (contre 8 auparavant), et le plan Disney+ Premium sans publicité à 16 dollars par mois (contre 14 auparavant). Hulu sans publicité est désormais à 20 dollars par mois, contre 18 auparavant.

Des litiges avec Apple

Il est peu probable qu’Apple soit ravi de la décision de Disney. Le prélèvement de 30% d’Apple – et sa détermination à le maintenir – a entraîné une série de poursuites judiciaires au fil des années. Des entreprises comme Epic et Spotify ont affirmé qu’Apple avait bloqué les achats de tiers ou les boutiques d’applications.