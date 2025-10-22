L’incroyable éviction puis retour d’un acteur phare de The Big Bang Theory

Un acteur de la série The Big Bang Theory a connu une éviction suivie d’un retour inattendu au sein du casting. Les raisons et circonstances de ce départ temporaire puis de cette réintégration suscitent l’intérêt des fans de la sitcom à succès.

Tl;dr Chuck Lorre a sauvé Kunal Nayyar d’un renvoi brutal.

Kunal Nayyar a failli quitter Hollywood pour Bollywood.

Le personnage de Raj a longtemps manqué de direction claire.

L’inattendu combat pour Raj Koothrappali

Au cœur de la réussite planétaire de « The Big Bang Theory », un épisode méconnu aurait pu tout bouleverser. Derrière le casting salué et les rires enregistrés, l’avenir de Kunal Nayyar, interprète du timide Raj Koothrappali, s’est joué sur un fil. Peu avant le lancement officiel du show, alors que la chaîne américaine CBS s’apprêtait à présenter sa grille, une décision de dernière minute tombe : Kunal Nayyar n’est plus jugé à la hauteur pour incarner Raj. C’est sans compter sur l’intervention déterminée du créateur, Chuck Lorre, qui, furieux, s’oppose frontalement aux dirigeants. « Vous ne pouvez pas le virer. Je l’ai choisi, j’y crois. S’il y a échec, ce sera le mien, pas le vôtre. » Sa réaction – presque viscérale – va changer le destin de la série.

L’incertitude et la pression des débuts

Pourtant, cette tension n’affecte pas que les coulisses. Lors des upfronts new-yorkais, l’absence remarquée de Nayyar déstabilise l’équipe. Le malaise gagne même ses collègues : « C’était très étrange d’être incomplets au moment crucial des upfronts. Nous étions tous inquiets pour Kunal et pour l’avenir du projet », se souvient Johnny Galecki. L’acteur lui-même vit ces heures dans l’angoisse la plus totale, oscillant entre espoir et crainte d’un retour précipité en Inde.

Kunal Nayyar à deux doigts de Bollywood

L’histoire aurait pu prendre un tournant radical. Diplômé du prestigieux Royal Shakespeare Company à Londres, Nayyar hésite à poursuivre son rêve américain ou à revenir tenter sa chance dans le cinéma indien. « Aucune idée du sort réservé à mon personnage… », confiait-il sur le podcast indien AIB en 2016. Un détail glaçant : son visa expirait dans les jours suivants et il était même en lice pour un rôle principal dans « Delhi-6 ». Finalement, une offre ferme arrive in extremis de la production californienne ; il restera donc Raj – et ne mettra jamais les pieds à Bollywood.

L’évolution contrariée mais marquante de Raj Koothrappali

Avec le recul, difficile d’imaginer « The Big Bang Theory » sans ce personnage haut en couleur. Pourtant, pendant longtemps, l’équipe créative avoue avoir tâtonné : Raj reste longtemps secondaire, affublé d’un trait gênant – son incapacité pathologique à parler aux femmes sobres – qui évoluera avec les saisons mais ne lui permettra jamais vraiment d’échapper au rôle du comique romantique malheureux. Lorsque la série se conclut, tous trouvent leur bonheur… sauf Raj.

Voici ce qui aurait pu passer inaperçu :

Nayyar aurait pu quitter Hollywood par manque d’opportunités concrètes.

CBS doutait ouvertement de son potentiel initialement.

L’intervention de Chuck Lorre fut décisive pour toute la série.

À présent diffusée sur Max, la sitcom continue pourtant d’associer définitivement Nayyar à ce rôle devenu culte… contre toute attente.