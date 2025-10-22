Avant Shazam, Zachary Levi a failli incarner un ennemi emblématique de Superman

Avant de décrocher le rôle principal dans "Shazam", Zachary Levi était pressenti pour incarner un adversaire emblématique de Superman. L’acteur américain a failli rejoindre l’univers DC en prêtant ses traits à un célèbre ennemi du super-héros.

Une audition manquée qui aurait pu tout changer

Dans les coulisses de l’industrie du divertissement, certains destins basculent en un clin d’œil. Peu de gens savent que Zachary Levi, aujourd’hui célèbre pour son rôle dans « Shazam », a bien failli incarner un tout autre personnage iconique : Lex Luthor dans la série phare Smallville. Au début des années 2000, alors que la chaîne The WB prépare ce prequel centré sur l’adolescence de Clark Kent, Levi tente sa chance et impressionne les créateurs, Alfred Gough et Miles Millar. Ces derniers font même de lui leur favori pour ce rôle pivot.

Cependant, au moment crucial, le deuxième tour d’audition tourne au fiasco. D’après les souvenirs partagés par Millar lors d’un entretien anniversaire pour le Hollywood Reporter : « That audition was kind of a disaster. In leaving the audition, I remember thinking ‘Oh, that was the biggest chance of his life’ ». Le destin prendra alors une toute autre direction.

L’ascension fulgurante de Michael Rosenbaum

L’échec de Levi laisse une opportunité en or à un autre acteur émergent, Michael Rosenbaum. Son approche lors du casting tranche radicalement : sûr de lui à la limite de l’arrogance — comme Lex Luthor lui-même — il refuse même la traditionnelle seconde audition : « Just rewind the tape », lance-t-il. Les exigences étaient claires : du charisme, du danger… mais aussi une pointe d’humour. Des qualités que Rosenbaum incarne pleinement pendant ses sept saisons sur la série, instaurant un Lex Luthor complexe et nuancé.

L’ombre d’un père et la genèse d’un super-vilain

La relecture du mythe opère aussi à travers la relation toxique entre Lex et son père Lionel (campé par John Glover). L’héritier de cette famille tourmentée tente vainement de prouver sa valeur et d’échapper à son héritage empoisonné. La dynamique entre Lex et Clark — entamée dès le pilote par un accident aussi spectaculaire qu’emblématique — donne au récit une tension singulière : confiance brisée, secrets jamais partagés… Autant d’éléments qui scellent le destin tragique des deux anciens amis.

Zachary Levi : une trajectoire finalement cohérente ?

Pendant que Rosenbaum s’impose comme l’un des meilleurs Lex jamais vus à l’écran — bien avant la version attendue de Nicholas Hoult en 2025 — Levi poursuit sa route ailleurs. Après des débuts dans « Less Than Perfect » puis « Chuck », il trouve sa place dans des rôles plus légers, souvent teintés d’humour et de candeur. On retiendra notamment :

« Shazam » : où il campe avec brio un super-héros adolescent dans un corps d’adulte.

où il campe avec brio un super-héros adolescent dans un corps d’adulte. Flynn Rider (« Raiponce ») : incarnation parfaite du voleur charmant chez Disney.

Difficile d’imaginer Levi avec la froideur calculatrice du grand ennemi de Superman. Parfois, les occasions manquées révèlent simplement le bon chemin.