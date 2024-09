Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii va accueillir un ancien champion de la WWE et de l’AEW

Après des apparitions mémorables de catcheurs comme Kazuchika Okada, Minoru Suzuki, Kenny Omega, The Great Muta et Hiroshi Tanahashi, la franchise Like a Dragon continue d'attirer des figures emblématiques du catch. Samoa Joe sera le prochain à rejoindre cette lignée, apportant son charisme et son expérience dans Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii s’offre Samoa Joe

L’ancien champion de la WWE et de l’AEW, Samoa Joe, fera une apparition dans Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, un nouvel opus fraîchement annoncé par le studio japonais Ryu Ga Gotoku. La présence de Samoa Joe promet d’ajouter une dimension captivante au jeu, suscitant l’enthousiasme des fans de catch et de l’univers Yakuza.

Une aventure à Hawaï qui se poursuit après Like a Dragon: Infinite Wealth

Dans ce nouvel opus de la franchise Like a Dragon (ou Yakuza), l’intrigue se déroule sur une île tropicale proche d’Hawaï. Le personnage principal, Goro Majima, perd la mémoire et se retrouve embarqué dans une aventure palpitante. Accompagné d’un jeune garçon nommé Noah, ils vont devoir déjouer un complot impliquant la mafia japonaise et un dépôt de déchets radioactifs, le tout en devenant capitaine d’un équipage de pirates.

Des combats épiques et des apparitions de stars du catch

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii promet de l’action avec des combats acharnés contre des pirates, des techniques d’arts martiaux et des attaques à l’épée. Il n’est pas improbable que Goro Majima utilise des prises inspirées du catch. La franchise Like a Dragon a déjà accueilli dans ses rangs des champions de catch comme Kenny Omega, The Great Muta et Hiroshi Tanahashi ou encore Kazuchika Okada et Minoru Suzuki. Désormais, Samoa Joe rejoint cette prestigieuse liste.

Un rôle mystérieux pour Samoa Joe

Le rôle exact de Samoa Joe dans Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii reste encore mystérieux. Apparaissant brièvement à la fin de la bande-annonce, il pourrait incarner un pirate ennemi. Le lancement est prévu pour le 28 février 2025 sur PS5, PS4, Xbox Series XIS, Xbox One et PC (Steam, Microsoft Store).