La série « Yakuza » débarque enfin sur Nintendo Switch

Le remake du tout premier opus de la franchise débarque le 24 octobre.

Yakuza Kiwami débarque sur Nintendo Switch

Le 24 octobre prochain, la franchise Yakuza connue pour son contenu à la fois mature et violent, fera son apparition sur la console Nintendo Switch. Annoncé lors de l’évènement « Nintendo Partner Showcase » de cette année, ce lancement marque un tournant captivant dans l’univers des jeux vidéo.

Révolution dans l’univers Nintendo

La venue de la série Yakuza sur Nintendo est notable car la franchise est réputée pour son aspect moral ambigu, différent des contenus généralement appréciés par Nintendo. Masayoshi Yokoyama, chef de l’équipe de développement de la série, avait déclaré dans une interview avec GameSpot que les jeux Yakuza ne verraient vraisemblablement jamais le jour sur une console Nintendo.

Une intégration répondant à une demande croissante

Cependant, force est de constater que les temps ont changé. La Nintendo Switch a réussi à séduire un public plus mature, accueillant des jeux plus violents comme le célèbre Doom de 2016, Red Dead Redemption et Mortal Kombat 1.

Par ailleurs, le portage de Yakuza Kiwami, un remake du tout premier jeu de la franchise, initialement sorti sur PS4 et Xbox One, semblerait tout à fait possible compte tenu de la puissance de la Switch.

Une franchise en pleine ascension

En effet, la franchise Yakuza est en vogue. Le dernier opus, Like a Dragon: Infinite Wealth, suite de Yakuza: Like a Dragon de 2020, a été un véritable succès dès sa sortie plus tôt cette année. Une série TV dédiée à la franchise est également prévu sur Amazon Prime Vidéo le 24 octobre, le même jour que la sortie de Yakuza Kiwami sur le Nintendo eShop. Une belle illustration de synergie corporative.