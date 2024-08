Like a Dragon: Yakuza explique son histoire dramatique pour Amazon Prime Video

La série télévisée Like a Dragon: Yakuza explore le monde criminel d'un Japon moderne avec des personnages intenses et charismatiques comme Kazuma Kiryu.

Tl;dr Like a Dragon: Yakuza est une adaptation de la franchise Yakuza de Ryu Ga Gotoku Studio.

La série suit l’histoire de Kazuma Kiryu dans le monde criminel japonais.

La production est soignée et met en vedette des acteurs comme Ryoma Takeuchi, Kento Kaku et Munetaka Aoki.

Like a Dragon: Yakuza sera disponible sur Amazon Prime Video à partir du 24 octobre 2024.

Le monde des yakuzas sur le petit écran

La célèbre série de jeux vidéo Yakuza fait son chemin vers la plateforme de streaming Amazon Prime Video, promettant une adaptation captivante. Inspirée de l’intrigue du jeu Yakuza de 2005 et de son remake de 2016, la série télévisée suit le parcours tumultueux de Kazuma Kiryu dans le milieu criminel japonais. L’histoire, qui se déroule entre 1995 et 2005, met en lumière l’ascension de son vieil ami devenu membre influent des yakuzas, Akira Nishikiyama.

Un casting impressionnant

La production soignée de la série, mariée à une reconstitution fidèle de l’ambiance néon des décennies passées, donne une touche réaliste qui s’accorde parfaitement au ton intense du drame criminel. Le tout est porté par un casting talentueux, mené par Ryoma Takeuchi et Kento Kaku, qui interprètent respectivement Kazuma Kiryu et Akira Nishikiyama.

Des personnages emblématiques

Ryoma Takeuchi et Kento Kaku ont eu l’opportunité de s’exprimer lors du célèbre Comic-Con de San Diego sur leur interprétation de ces personnages iconiques de l’univers Yakuza. Selon eux, l’important n’est pas de chercher à reproduire exactement les personnages du jeu, mais plutôt de s’approprier leur esprit et de l’incarner à leur manière. Chacun a ainsi apporté sa propre vision des personnages, enrichissant leurs personnalités et leurs relations.

Une immersion totale

La production a également aidé à rendre la relation entre Kiryu et Nishikiyama plus authentique. Le tournage en ordre chronologique a permis aux acteurs de vivre réellement l’évolution de leurs personnages, renforçant l’intensité de leur performance. De plus, les fans du jeu pourront se réjouir de retrouver certains éléments familiers, ainsi que la participation de la distribution vocale originale.