Le prochain jeu Like a Dragon transforme un personnage régulier en pirate amnésique

Le jeu, nommé Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, sortira le 28 février.

L’histoire suit le personnage de Goro Majima devenu pirate à Hawaï.

Une série télévisée en live-action basée sur la franchise débutera le 24 octobre sur Prime Video.

Un nouveau chapitre pour la série Yakuza

Ryu Ga Gotoku Studio, non content de se reposer sur ses lauriers, a annoncé en collaboration avec Sega la sortie prochaine d’un nouveau volet de la série de jeux vidéo Yakuza. Ce dernier opus, intitulé Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, sortira sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et Steam le 28 février prochain, soit seulement 13 mois après la parution de Like A Dragon: Infinite Wealth.

Un héros perdu en mer

Dans ce nouvel épisode, l’intrigue prend une tournure aussi inattendue que décalée, comme le laisse présager son titre. Goro Majima, personnage récurrent de la série, se retrouve échoué sur une île proche d’Hawaï sans aucun souvenir de comment il y est parvenu. Aidé par un enfant et son tigreau, Majima se frotte rapidement à des pirates et finit par prendre leur tête, devenant lui-même capitaine de navire.

Au cœur de l’action

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii se déroule un an après les événements de Infinite Wealth. Le joueur se retrouve aux commandes de Majima et de son équipage, avec pour objectif de renforcer son navire, affronter des vaisseaux ennemis et découvrir des îles cachées. Majima possède deux styles de combat distincts : « Mad Dog », axé sur la rapidité, l’agilité et le style, et « Sea Dog », qui lui permet de manier deux épées courtes et divers « outils de pirate ».

La franchise Yakuza s’étend

Alors que l’attente jusqu’au 28 février peut sembler longue pour les fans de la série, ces derniers pourront se consoler avec la sortie prochaine de Like A Dragon: Yakuza, une série télévisée en live-action basée sur la franchise. Prévue pour le 24 octobre sur Prime Video, cette série s’annonce comme un moyen idéal de patienter jusqu’à l’arrivée du nouveau jeu. De plus, le même jour, la franchise fera ses débuts sur Nintendo Switch avec le portage de Yakuza Kiwami, un remake du premier jeu de la série.