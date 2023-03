L’IA AlphaGo a poussé les joueurs humains de Go à devenir plus créatifs

L'IA a poussé les joueurs de Go à devenir plus créatifs, une conclusion qui peut surprendre, mais qui s'explique assez simplement.

Il y a quelques semaines, un joueur amateur de Go a vaincu l’un des systèmes d’intelligence artificielle (IA) les plus avancés qui existent à ce jour. Et pour ce faire, il a utilisé une stratégie mise au point avec l’aide d’une autre IA conçue pour trouver les failles de ces joueurs artificiels. Il s’avère que cette victoire n’est qu’un aspect d’une véritable renaissance du Go qui voit ses joueurs humains devenir de plus en plus créatifs depuis la victoire d’AlphaGo en 2016.

L’IA a poussé les joueurs de Go à devenir plus créatifs

Dans une récente étude publiée dans le journal PNAS, des chercheurs de l’Université de la Ville de Hong Kong et de Yale ont découvert que les joueurs humains de Go sont devenus de moins en moins prévisibles ces dernières années. Comme New Scientist l’explique, les scientifiques sont arrivés à cette conclusion en analysant un ensemble de données contenant pas moins de 5,8 millions de mouvements de Go réalisés durant des parties professionnelles entre 1950 et 2021. Avec l’aide d’un “superhumain” Go AI, un programme qui peut jouer la partie et évaluer la qualité de chaque mouvement, ils ont créé une statistique baptisée “index de qualité de décision” (DQI).

Après avoir assigné à chaque mouvement de leur jeu de données un DQI, l’équipe a découvert que, avant 2016, la qualité des parties professionnelles ne s’améliorait que très peu d’année en année. Au mieux, l’équipe enregistre un changement de DQI positif médian annule de 0,2. Certaines années, la qualité générale des parties a même diminué. Cependant, depuis l’arrivée des intelligences artificielles dans le jeu en 2018, les valeurs de DQI médian ont changé avec parfois plus de 0,7. Sur la même période, les joueurs professionnels ont employé davantage de stratégies novatrices. En 2018, 88 % des parties, en progression depuis les 63 % de 2015, voyaient les joueurs mettre en place des combinaisons de mouvements jamais observées auparavant.

Une conclusion qui peut surprendre

“Nos découvertes suggèrent que le développement de programmes d’intelligence artificielle ont poussé les joueurs humains à s’éloigner des stratégies traditionnelles et à explorer de nouvelles tactiques, ce qui, en conséquence, peut avoir amélioré leur prise de décision”, écrit notamment l’équipe.

S’il s’agit là d’un changement intéressant, celui-ci n’est pas contre-intuitif si vous y réfléchissez. Comme le professeur Stuart Russel de l’Université de Californie, Berkeley, déclarait à New Scientist, “il n’est pas surprenant que les joueurs qui s’entraînent contre des machines réalisent davantage de coups qui surprennent ces mêmes machines”.