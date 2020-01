LG dévoile un concept d’écran TV OLED qui se déroule depuis le plafond

Le CES 2020 fera, comme tous les ans, la part belle aux écrans, de téléviseur et autre. LG Display sera évidemment présent. Le fabricant dévoilera notamment un concept d'écran OLED qui offre la particularité de pouvoir être déroulé depuis le plafond.

L’année dernière au CES, LG présentait en grande pompe son TV R OLED Signature, un téléviseur de 65 pouces que l’on déroule du bas vers le haut depuis une base en aluminium brossé. Un concept clairement en avance sur son temps mais qui marquait la voie suivie par le fabricant. Aujourd’hui, au CES 2020, LG Display s’apprête à dévoile la dernière version de ses travaux en la matière : un concept d’écran OLED UHD de 65 pouces qui se déroule depuis le plafond. Un écran qui “peut être tiré quand on en a besoin et enroulé lorsqu’il ne sert pas”, pour une optimisation de l’espace très bienvenue.

Un écran LG OLED qui se déroule depuis le plafond

Et n’allez pas croire que cette “petite” modification a été simple à réaliser. Selon le directeur du développement des nouveaux produits chez LG, Tim Alessi, “le premier modèle d’OLED enroulable a été conçu pour se dérouler vers le haut uniquement. Même si un professionnel trouvait le moyen de le suspendre depuis le plafond, il n’y a aucun mécanisme pour réorienter l’image, celle-ci apparaîtrait à l’envers. Il est aussi très probable que le monter sur un plafond à 2,5 m du sol placerait l’écran trop en hauteur pour qu’il soit agréable de le regarder.” Nul ne sait comment LG Display a résolu ce dernier point mais nous devrions avoir des réponses la semaine prochaine.

et de nombreux autres prototypes à découvrir au CES 2020

LG dévoilera d’autres nouveautés en terme d’écran dont trois imaginés spécifiquement pour l’avion : des murs vidéo OLED de 55 pouces pour les cabines, un écran Full HD OLED de 55 pouces transparent et un écran OLED UHD de 65 pouces souple, flexible à ses deux extrêmités, pensant pour la première classe. Pour celles et ceux qui préfèrent le plancher des vaches, LG a dans ses cartons un écran OLED 8K Cinematic Sound de 88 pouces avec système sonore 11.2 et un écran OLED UHD Film Cinematic Sound and Wallpaper de 77 pouces. Tous deux ont un système de son intégré dans l’écran. La voiture n’est pas en reste avec des écrans Plastic OLED adaptés. Enfin, pour les espaces commerciaux, ce sont les Interactive in-TOUCH, des écrans capables de faire office de tableau blanc électronique…