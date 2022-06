L’exchange des jumeaux Winkelvoss face à un procès suite au vol de 36 millions de dollars

Les jumeaux Winklevoss attaqués en justice suite au vol sur leur exchange Gemini. Le plaignant affirme que les mesures de protection n'étaient pas suffisantes.

Les jumeaux Winklevoss pourraient bientôt se retrouver face à la justice. The Verge rapporte que la société d’épargne-retraite IRA Financial Trust attaque Gemini, l’exchange crypto des deux frères, au motif que l’entreprise n’aurait pas protégé de manière adéquate ses utilisateurs face à l’attaque du 8 février qui a permis à des intrus de dérober l’équivalent de 36 millions de dollars en Bitcoin et Ethereum. L’entreprise n’avait pas de “véritables dispositifs de protection” pour éviter ce vol, selon IRA, et n’a pas bloqué les comptes suffisamment rapidement pour empêcher les voleurs de transférer l’argent.

La société d’épargne-retraite réfute notamment les déclarations de Gemini affirmant que ses protections ont empêché un “point de rupture”. Gemini avait fait d’IRA le compte parent pour ses clients (qui utilisent des sous-comptes) et donné une “master key”, laquelle fut, semble-t-il, échangée dans nombre d’emails non sécurisés. Ajoutez à cela des failles de sécurité dans le système de Gemini et l’on obtient la situation que l’on connaît : les hackers ont pris le contrôle de la clef d’IRA, déplacé les crypto sur le compte retraite d’un seul et même utilisateur et retiré tout l’argent. Les auteurs ont aussi swatté Gemini durant l’incident de février, en passant un faux appel de kidnapping à la police.

Le plaignant affirme que les mesures de protection n’étaient pas suffisantes

Les autres mesures de sécurité de Gemini n’auraient par ailleurs servi à rien, selon IRA. Avec celles-ci, il n’aurait normalement pas dû être possible de transférer l’argent entre les comptes si l’exchange avait correctement implémenté l’authentification double facteur ou s’il avait empêché les transferts entre comptes. La société d’épargne précise qu’elle ne pouvait pas geler les comptes elle-même et qu’il a fallu pas moins de six emails pour verrouiller ceux de tous les utilisateurs affectés.

Un problème supplémentaire de taille pour les jumeaux Winkelvoss. Les deux frères ont récemment dû se séparer de 10 % de leur masse salariale pour faire face à la déroute du marché des crypto-monnaies et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a récemment attaqué Gemini en justice pour avoir, semble-t-il, trompé les clients concernant son exchange et les contrats futures. Bien qu’aucun de ces problèmes ne puissent être fatal, les conséquences financières pourraient être importantes et se faire ressentir sur le long terme.