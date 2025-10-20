L’étonnante raison pour laquelle l’agent de Gwendoline Christie s’opposait à son audition pour Game of Thrones

L’agent de Gwendoline Christie avait déconseillé à l’actrice de se présenter aux auditions de Game of Thrones. Ce choix surprenant révèle les doutes initiaux entourant son implication dans la série culte, devenue un phénomène mondial.

Tl;dr Le rôle de Brienne a boosté la carrière de Christie.

Son agent la déconseillait à cause de l’apparence du personnage.

La série a adouci l’aspect « laid » de Brienne et Tyrion.

Des débuts hésitants pour Gwendoline Christie

C’est avec une certaine surprise que l’on découvre les coulisses du casting de Brienne of Tarth. Lorsque Gwendoline Christie apprend l’existence du personnage dans Game of Thrones, elle saisit immédiatement sa chance. Pourtant, contre toute attente, son agent tente de la dissuader d’auditionner. Pourquoi ? L’image de Brienne, perçue comme « laide », au nez et aux dents cassés, s’opposait à ce qu’on attendait traditionnellement d’une actrice montante. Et il y avait le maniement de l’épée — un détail qui n’emballait guère l’entourage professionnel de la comédienne. Lors d’un événement en 2013, Christie se souvient : « J’ai immédiatement appelé mon agent et dit : “Je veux faire ça.” Mon agent m’a répondu : “Qu’est-ce que tu racontes ? Jamais je ne t’aurais proposée pour ce rôle…” ».

Un personnage atypique, loin des standards hollywoodiens

Ce qui frappait surtout chez Brienne, c’était cette opposition assumée aux canons féminins de Westeros. Si dans les romans de George R.R. Martin, ses compagnons n’ont de cesse d’évoquer son physique peu flatteur, la série prend une voie moins radicale. À l’écran, la question ne réside pas tant dans son absence supposée de beauté que dans sa volonté de s’affranchir des codes imposés aux femmes nobles : cheveux courts, corps athlétique, maquillage abandonné. Gwendoline Christie confie à ce propos : « C’était incroyable que ce rôle existe pour moi, alors qu’aucun ami n’aurait pensé à moi pour ça… J’ai dû couper mes cheveux, transformer mon corps… Ce n’est pas ainsi que je me présentais au monde jusque-là. »

L’adaptation visuelle face aux attentes du public

En adaptant les romans au petit écran, les créateurs de Game of Thrones ont fait le choix d’atténuer certains aspects physiques marquants chez plusieurs personnages centraux. Pour beaucoup d’observateurs, la série aurait pu aller plus loin dans le réalisme du roman – notamment en restant fidèle à la description originelle d’une Brienne défigurée ou d’un Tyrion Lannister réellement marqué par la bataille. La série préfère finalement privilégier une approche visuelle plus accessible.

Voici quelques exemples emblématiques de cette adaptation :

Tyrion Lannister , décrit comme hideux et mutilé dans les livres, reste relativement séduisant à l’écran grâce à l’interprétation charismatique de Peter Dinklage.

, décrit comme hideux et mutilé dans les livres, reste relativement séduisant à l’écran grâce à l’interprétation charismatique de Peter Dinklage. L’esthétique générale des personnages tend vers le spectaculaire plutôt que vers une authenticité brute.

L’impact sur la carrière et le regard du public

Avec le recul, difficile d’imaginer que ce rôle ait failli échapper à Gwendoline Christie. Sa performance dans Game of Thrones, saluée par les fans comme par ses pairs, lui a ouvert des portes vers des univers aussi variés que ceux de la saga Star Wars ou encore celui de la série Mercredi. Un parcours révélateur des arbitrages permanents entre fidélité littéraire et exigences audiovisuelles — un jeu subtil auquel la production n’aura cessé de se prêter tout au long des saisons.