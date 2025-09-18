La série Mercredi dépasse Stranger Things mais perd de son souffle

La jeune héroïne gothique se place parmi les séries les plus regardées sur Netflix.

Une nouvelle percée pour Mercredi sur Netflix

Rarement un phénomène n’aura été aussi persistant dans les classements du géant du streaming. Depuis plusieurs semaines, la section Top 10 de Netflix semble figée, dominée par des séries-phares telles que The Great British Baking Show, le docu-série sportif autour du combat Canelo Álvarez vs. Terence Crawford ou encore les nouveaux épisodes de WWE Raw. Pourtant, c’est une autre série qui attire l’attention des analystes : la saison 2 de Mercredi, qui vient tout juste d’intégrer le prestigieux classement All-Time Top 10.

Des chiffres qui parlent… mais moins fort qu’avant

Le succès du reboot gothique inspiré de la famille Addams avait déjà explosé tous les compteurs lors de sa première saison. Avec plus de 252 millions de vues et pas moins de 1,7 milliard d’heures visionnées, la série s’était hissée au sommet des productions anglophones, ne laissant devant elle que le mastodonte coréen Squid Game. Mais si la saison 2 parvient désormais à dépasser – d’un souffle – la troisième saison de Stranger Things, avec 95,4 millions de vues contre 94,8 millions, l’écart reste frappant avec le raz-de-marée initial.

En fait, la suite enregistre près de 63% de vues en moins, et près d’un milliard d’heures visionnées disparues. La patience du public aura-t-elle joué ? Deux ans se sont écoulés avant cette nouvelle salve d’épisodes… mais ce phénomène touche presque toutes les franchises à succès : même une référence comme Squid Game, bien qu’indétrônable en première saison, a vu ses suites attirer nettement moins d’abonnés devant leur écran.

Stranger Things, l’exception qui confirme la règle ?

Au cœur des discussions internes chez Netflix, on note cependant un cas à part : la saga Stranger Things. Sa quatrième saison reste solidement accrochée au podium du classement mondial avec plus de 140,7 millions de vues. La question taraude donc les fans comme les dirigeants : après une telle attente entre deux saisons – le cinquième volet se fait toujours attendre – l’engouement résistera-t-il ?

L’avenir incertain des mastodontes du streaming

Entre attentes interminables et concurrence féroce sur la plateforme de streaming, le jeu des places au sommet devient particulièrement serré. À suivre prochainement : le duel au sommet entre Mercredi et des titres tout proches comme Fool Me Once ou The Night Agent, tous deux actuellement à 98,2 millions de vues. Les prochains mois diront si la jeune héroïne gothique poursuivra son ascension ou si une nouvelle vague viendra bousculer ce classement historique.