L’essentiel à retenir avant la saison 4 de The Witcher, et les raisons du départ d’Henry Cavill

Alors que la saison 4 de The Witcher s’apprête à débuter, il est essentiel de revenir sur cinq éléments majeurs des précédents épisodes, dont les circonstances du départ d’Henry Cavill, pour bien suivre les prochaines aventures de Geralt.

Tl;dr Changement d’acteur principal : Liam Hemsworth remplace Cavill.

Saisons 4 et 5 seront les dernières sur Netflix.

Saison 3 : division des mages, Ciri en fuite.

Un nouveau visage pour Geralt : la transition Cavill-Hemsworth

Après trois saisons marquées par la présence imposante de Henry Cavill, l’univers de The Witcher connaît un tournant décisif. L’annonce du départ de Cavill avait pris de court les fidèles du show, d’autant qu’il s’était toujours affiché en ardent défenseur des romans et jeux ayant inspiré la série. Si les raisons de ce départ ont alimenté bien des spéculations — certains évoquant des divergences créatives —, la showrunneuse Lauren Hissrich a apporté une précision lors d’une interview à EW : « He had plans for other roles that he really wanted to commit himself to […] it felt like a really symbiotic decision. ». En clair, l’acteur souhaitait simplement explorer d’autres univers chers à son cœur, tels que Highlander ou encore Warhammer 40k. Pour prendre le relais dans le rôle du mythique Geralt de Riv, c’est désormais Liam Hemsworth qui enfile l’armure blanche.

Bilan sanglant et fractures chez les mages

Difficile d’aborder cette nouvelle saison sans revenir sur l’événement clé de la précédente : le coup d’État sanglant survenu sur l’île de Thanedd. Cette bataille brutale, orchestrée par Vilgefortz, a provoqué la chute du Conclave des Mages et fait basculer l’équilibre des pouvoirs sur tout le Continent. Les conséquences ? Une communauté magique déchirée entre partisans du chaos et mages opposés à la domination grandissante de Vilgefortz. Parmi les victimes, Tissaia paie le prix fort ; Arutuza, autrefois brillante institution, n’est plus qu’un souvenir. Quant à Yennefer, elle se lance dans une quête désespérée pour retrouver ses anciennes alliées – et surtout une Ciri désormais introuvable.

Ciri dispersée, Geralt brisé mais déterminé

La trajectoire de Ciri, quant à elle, prend un tour dramatique lors du Thanedd Coup. Ayant libéré la puissance insoupçonnée de son Elder Blood pour anéantir Tor Lara — au grand effroi même de Vilgefortz — elle se retrouve projetée dans le désert du Korath. Rapidement capturée puis recueillie par un groupe nommé The Rats (sous le pseudonyme Falka), Ciri dissimule sa véritable identité tout en continuant sa fuite éperdue.

De son côté, Geralt sort meurtri – littéralement – de son affrontement face à Vilgefortz : laissé pour mort après une défaite cinglante. Sa survie ne tient qu’au secours providentiel offert par les dryades dans la forêt de Brokilon. Malgré ses blessures persistantes, il reprend la route accompagné de Jaskier et Milva, bien décidé à retrouver Ciri avant que l’Empereur Emhyr var Emreis ne mette lui-même la main sur elle.

Une ultime course contre-la-montre

À l’aube des saisons 4 et 5 — qui seront les dernières selon Netflix — les enjeux sont clairs : alors qu’une fausse Ciri séjourne déjà auprès d’Emhyr au château, la vraie continue d’échapper tant aux chasseurs qu’à ceux qui voudraient l’instrumentaliser. L’attente touche à sa fin : rendez-vous le 30 octobre pour découvrir si Geralt saura réunir ce qui reste éclaté dans ce monde fracturé.

Une page se tourne donc pour la série phare du streaming avec ces ultimes épisodes tant attendus…