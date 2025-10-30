Le nouveau thriller Netflix inspiré d’un tueur réel s’impose immédiatement parmi les succès de la plateforme

La nouvelle série Netflix inspirée d’un tueur en série réel suscite de vifs débats tout en réalisant un démarrage fulgurant sur la plateforme. Ce succès immédiat met en lumière l’attrait persistant du public pour les faits divers criminels.

Tl;dr The Monster of Florence fascine sur Netflix dès sa sortie.

fascine sur Netflix dès sa sortie. Basée sur une affaire criminelle non résolue en Italie.

Succès critique malgré un style narratif clivant.

Un nouveau phénomène sur Netflix

L’arrivée de The Monster of Florence sur la plateforme Netflix n’a pas tardé à faire parler d’elle. Dès ses premiers jours, cette mini-série, inspirée d’une histoire vraie glaçante, s’est hissée à la troisième place du classement des séries les plus regardées, selon les données de FlixPatrol. Avec 604 points récoltés, elle se place juste derrière les incontournables The Asset (777) et la deuxième saison de Nobody Wants This (712), mais dépasse largement ses autres concurrents comme Boots, The Diplomat, ou encore l’incontournable WWE Raw. Un succès qui illustre l’intérêt du public pour les récits criminels ancrés dans le réel.

L’énigme d’Il Mostro remise au jour

Le cœur de la série s’appuie sur une affaire jamais élucidée : celle du tueur en série surnommé « Il Mostro », responsable de seize meurtres à Florence. La mini-série plonge le spectateur dans l’atmosphère trouble de l’enquête italienne, multipliant les angles et les révélations issues directement des documents officiels. Aux manettes, le réalisateur Stefano Sollima, qui revendique une démarche documentaire minutieuse. Comme il le confiait à THR Roma : « Nous avons reconstruit au millimètre près les scènes de crime, l’angle des tirs, la position des voitures et du tueur. Et parfois, certains détails ne coïncidaient pas avec les versions officielles. »

Une narration qui divise mais intrigue

Côté réception, la série affiche actuellement un score de 62% sur Rotten Tomatoes. Les critiques saluent l’intensité dramatique et la richesse des rebondissements mais restent partagés sur son choix de narration non linéaire. Ce procédé audacieux déroute certains spectateurs tout en contribuant à distinguer cette œuvre parmi d’autres séries du même genre.

L’ambition documentaire avant tout

L’objectif avoué par Sollima ? Reconstituer sans détour la complexité d’un pays et d’une enquête entravée par ses propres contradictions : « Toute notre énergie a été consacrée à rendre compte d’une réalité historique, à raconter toutes les vérités possibles, en reconstituant un pays, ses habitudes et ses hypocrisies qui ont tant pesé sur la résolution du dossier. » Pour ceux qui s’intéressent aux mystères irrésolus et à l’ombre de l’histoire italienne, The Monster of Florence s’impose déjà comme un rendez-vous immanquable.

À découvrir dès maintenant en streaming sur Netflix.