Les YouTube Stories disparaîtront le 26 juin prochain. Celles-ci faisaient clairement double emploi avec les Shorts.

Google est bien connu pour expérimenter de nouvelles choses à un rythme assez effréné. Certaines de ses idées développées en interne voient le jour et deviennent un produit à part entière. Il en va de même, finalement, pour les fonctionnalités. Après une phase de bêta test, selon les retours, ces nouveautés sont proposées ou non au grand public. Mais même alors, le succès n’est pas garanti et leur durée de vie peut être très courte. Bientôt, il faudra ajouter un nouveau produit au cimetière Google, les YouTube Stories.

Les YouTube Stories disparaîtront le 26 juin prochain

Les créateurs YouTube peuvent se préparer à dire adieu au Stories, le service va faire disparaître sa version de cette fonctionnalité. À compter du 26 juin prochain, dans un petit mois donc, il ne sera plus possible de créer une nouvelle YouTube Story. Toutes les Stories que vous publiez avant cette date disparaîtront dans les sept jours après leur publication.

YouTube avait tout d’abord déclaré en 2017 qu’elle testait ce nouveau format (et de manière assez drôle, les YouTube Stories étaient à l’origine baptisées “Reels”). La plateforme a ensuite changé leur nom et commencé à déployer la fonctionnalité à davantage d’utilisateurs dès l’année suivante.

Les années qui ont suivi, après la popularisation du format par Snapchat, nous avons vu de nombreuses plateformes incorporer une fonctionnalité de Story, la plus notable étant probablement Instagram. Comme avec Twitter et LinkedIn, cependant, YouTube a donc pris la décision de ne pas poursuivre dans cette voie et de mettre un terme à cette fonction.

Celles-ci faisaient clairement double emploi avec les Shorts

YouTube n’avait de toute façon probablement pas besoin de ses Stories en plus de ses Shorts, façon TikTok. Ces derniers ne sont pas près de disparaître. Le service précise aussi que les créateurs peuvent utiliser les posts de Communauté pour partager rapidement des informations avec leur public. YouTube expliquait que, parmi les créateurs qui utilisent “les posts et les Stories, en moyenne, les posts attirent bien plus de commentaires et de likes que les Stories.”