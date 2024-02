Les TV 8K valent-ils le coup en 2024 ?

Si vous devez acheter un nouveau TV aujourd'hui, en 2024, la question se pose : 4K ou 8K ? La 8K vaut-elle le coup actuellement ? On vous dit tout.

Acheter un téléviseur n’est pas une mince affaire : avec l’énorme nombre de fabricants et de modèles offrant des technologies similaires, c’est un casse-tête de s’y retrouver. L’une des caractéristiques les plus importantes, cependant, reste la qualité d’image. À l’heure actuelle, il faut choisir entre 4K et 8K. Cela vaut-il le coup d’acquérir un TV 8K en 2024 ? Pour certains, oui, mais pas (encore) pour tout le monde.

Si vous le pouvez, le contenu 8K est vraiment époustouflant

On se retrouve facilement comme un petit enfant à Disneyland devant un TV 8K, avec le niveau de détails et tous ces pixels dans une si petite surface. Une fois l’excitation retombée, on cherche la différence entre des contenus en 4K et en 8K. Pour tester facilement, la plateforme YouTube est une bonne option. Si le contenu 8K sur cette dernière est limité, il y a suffisamment de paysages urbains, vie sauvage et autres feux de cheminée en 8K. Et face à de telles flammes, on croirait vraiment être à quelques centimètres d’une vraie cheminée, avec cette richesse et cette profondeur dans les couleurs, plus impressionnantes que sur le même contenu en 4K.

Aucun doute, le contenu 8K est époustouflant, mais il est encore rare.

Le contenu 8K arrive au compte-goutte

Pendant encore quelque temps, la majorité du contenu que vous regarderez sera en 4K maximum. Mais le contenu 8K se multiplie.

Samsung et Warner Brothers Discovery ont récemment annoncé qu’ils allaient travailler avec des studios de cinéma pour réaliser des trailers de films en 8K, ce qui est logique quand on connait leur investissement dans les TV 8K. Le Japon a une chaîne 8K dédiée au sport. Les TV TCL disposent d’une chaîne haute définition avec des vidéos 4K et 8K baptisée The Explorers et RED a un site complet permettant de trouver des films tournés à cette résolution. Même les smartphones commencent à prendre en charge la 8K dans la captation. Samsung, notamment. Lentement, mais sûrement, la création de ce genre de contenu se démocratise…

Les TV 8K rendent les contenus plus anciens étonnamment beaux

La bonne nouvelle, c’est que les TV 8K n’ont pas besoin de contenu 8K pour briller, grâce à l’upscaling, très performant.

Lorsque vous regardez un contenu dans une plus faible résolution que votre TV (par exemple un film en 720p, 1080p ou 4K sur un TV 8K), le téléviseur doit agrandir l’image pour que celle-ci occupe tout l’écran. Si elle devait être affichée dans sa résolution native, vous ne verriez qu’une “petite” image entourée de noir, puisque votre TV a bien plus de pixels que la vidéo. Pour cela, le TV “ajoute” des pixels, en venant les interpoler par rapport à ceux qui les côtoient.

Les téléviseurs 8K sont équipés de processeurs qui utilisent le machine learning pour déterminer comment remplir ces pixels, pour une expérience d’upscaling très satisfaisante. Les modèles IA ont été entraînés pour comprendre à quoi les séries TV doivent ressembler et appliquer cette logique au contenu à upscaler. Et cela fonctionne vraiment bien.

On jurerait que des grands classiques des années 80 ont été filmés dans des résolutions plus modernes que ce qui était disponible à l’époque. Nos yeux nous disent merci.

Alors certes, moins il y a de pixels à compenser, meilleur est le rendu final. Ne vous attendez pas à avoir un contenu 720p ou 1080p aussi riche visuellement qu’un contenu filmé en 4K ou 8K, mais ce contenu ainsi upscalé semble tout à fait “normal” sur un TV 8K, avec bien plus de détails qu’il n’y en avait probablement dans la vidéo source. Attention cependant, tous les TV 8K ne sont pas non plus égaux en la matière. Luminosité, ratio de contraste, algorithmes d’upscaling, autant de facteurs différenciant entre les fabricants. Mais puisque les TV 8K représentent le haut de gamme, vous avez le plus souvent ce qui se fait de mieux en la matière.

Les TV 8K ne sont plus si nouveaux

Vous avez peut-être déjà entendu que vous ne devriez pas acheter le tout dernier modèle en date ou le plus cher et que vous devriez plutôt opter pour un modèle plus ancien, qui a pu être testé, et dont le tarif a baissé.

S’il y a une part de vérité ici, chaque année, on voit davantage de TV 8K arriver sur le marché et les tarifs baissent déjà. De plus, ces dalles ne sont pas énormément plus chères que des TV 4K haut de gamme. Certains modèles sont même plus onéreux que des modèles 8K. Un téléviseur se garde souvent plusieurs années, 6,6 ans, en moyenne, selon une récente étude. En achetant un TV 4K, vous faites le pari que la 4K sera toujours le standard dans quelques années.

Bien sûr, vous pouvez aussi ne pas voir un grand intérêt dans la très haute résolution. Il y a beaucoup d’autres facteurs à prendre en considération quand on achète un TV, mais c’est en tous les cas une erreur que d’assumer que tous les TV 8K ont un tarif prohibitif.

La 8K offre un réel avantage, mais il n’y a aucune urgence

Regarder du contenu 8K est une expérience hypnotisante, vraiment, mais celui-ci est bien trop rare pour vous faire acheter un TV 8K tout de suite. Si vous n’êtes pas désespéré(e) à l’idée de passer au niveau supérieur, vous pouvez très bien attendre la fin de l’année pour voir comment évolue le marché. Dans le même temps, un TV 4K haut de gamme vous offrira toutes les fonctionnalités intelligentes et tous les détails de la 4K native pour le contenu qui existe aujourd’hui.