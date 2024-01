Les survivants du crash aérien des Andes dévoilent leur vision du film “La Société des neiges”

Le nouveau documentaire en coulisses de "La Société des neiges" met en avant plusieurs véritables survivants exprimant leur avis sincère sur le film de Bayona.

Tl;dr Le documentaire “La Société des neiges” évoque le crash aérien des Andes de 1972.

Le film est salué pour sa représentation fidèle de l’événement tragique.

Les survivants ont accordé au réalisateur, J.A. Bayona, une totale liberté créative.

Les survivants apprécient le film, le considérant comme un moyen de revisiter leur passé.

Un regard sans précédent sur le crash aérien des Andes

Le film La Société des neiges, acclamé par la critique, a dévoilé une histoire vraie, bouleversante et incroyablement puissante : celle du crash aérien des Andes de 1972. Le récit de cette tragédie a déjà été conté à travers plusieurs documentaires et livres, mais jamais avec une telle authenticité.

Une représentation fidèle et respectueuse

Dans le film, chaque passager est représenté, contrairement au film précédent, Alive. Pour les survivants, le fait que le réalisateur espagnol J.A. Bayona ait inclus tous les passagers est une marque de respect. Leur histoire a été traitée avec la plus grande considération, leur offrant un sentiment d’espoir.

Une liberté créative accordée au réalisateur

Les survivants ont accordé à J.A. Bayona une totale liberté créative pour raconter leur histoire. Connaissant sa réputation de conteur passionné et de grand réalisateur, ils ont développé une confiance en lui, le considérant comme la personne idéale pour raconter leur histoire avec une telle profondeur de recherche et le ton approprié pour cette histoire à la fois tragique et inspirante.

Parrado et Canessa, deux survivants marquants

Deux des survivants clés, Fernando Parrado et Roberto Canessa, ont apporté leur témoignage poignant. Parrado rappelle les horreurs de ce qui sont sans aucun doute les pires jours de sa vie, tandis que Canessa évoque le “majestueux et terrible esprit” du lieu du crash.