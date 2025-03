Les stablecoins s’invitent chez Visa grâce à World Network

World Network est en pourparlers avec Visa pour développer un portefeuille numérique capable de gérer des paiements en stablecoins.

Tl;dr Sam Altman envisage un partenariat entre World Network et Visa pour faciliter les paiements en stablecoins.

L’accord permettrait d’utiliser des portefeuilles World Network sur le vaste réseau de commerçants Visa.

World Network propose aussi World ID, une solution d’identité numérique pour différencier les humains des IA.

Un partenariat en discussion entre World Network et Visa

World Network, cofondé par Sam Altman, est actuellement en négociation avec Visa afin de lancer un portefeuille numérique de paiements en stablecoin. Selon des informations relayées par CoinDesk, cette collaboration permettrait aux utilisateurs des portefeuilles World Network d’effectuer des transactions directement auprès des commerçants affiliés à Visa. Le projet viserait à offrir une solution de paiement fluide et intégrée, facilitant l’utilisation des stablecoins dans le commerce traditionnel. Pour l’heure, ni Visa ni Tools for Humanity, l’entreprise à l’origine de World Network, n’ont commenté officiellement ces discussions. Cette alliance potentielle illustre l’intérêt croissant des grands acteurs financiers pour les technologies blockchain. Si elle aboutit, elle pourrait accélérer l’adoption des paiements numériques adossés aux stablecoins.

Un pont entre crypto et finance traditionnelle

Les stablecoins, ces cryptomonnaies adossées à des monnaies fiat comme le dollar, séduisent par leur stabilité et leur facilité d’intégration dans les systèmes de paiement existants. Le partenariat entre World Network et Visa viserait à capitaliser sur ces avantages en proposant une alternative aux paiements classiques par carte bancaire. Cette démarche montre comment les technologies blockchain sont de plus en plus perçues comme complémentaires aux systèmes financiers traditionnels, et non comme des concurrents. En s’associant avec un acteur aussi établi que Visa, World Network espère crédibiliser l’usage des stablecoins au quotidien. La collaboration permettrait également aux utilisateurs de bénéficier de l’infrastructure mondiale de Visa, rendant l’expérience d’achat avec des cryptos presque transparente. C’est une étape importante pour rapprocher la finance décentralisée du grand public.

World ID : une identité numérique pour l’ère de l’IA

Au cœur de l’écosystème World Network se trouve World ID, une solution d’identité numérique que la société décrit comme un « passeport digital ». Ce système permettrait de prouver que l’utilisateur est bien un humain et non une intelligence artificielle ou un bot. Face à la prolifération des IA génératives sur Internet, cette innovation s’annonce cruciale pour sécuriser les interactions numériques. World ID pourrait également jouer un rôle clé dans l’intégration des paiements en stablecoin, en garantissant l’identité des utilisateurs lors des transactions. Cette approche de vérification d’identité soulève toutefois des questions sur la confidentialité et la gestion des données personnelles. Tools for Humanity, l’équipe derrière le projet, assure que la protection des utilisateurs est une priorité. World ID s’inscrit ainsi dans une stratégie plus large d’intégration de la blockchain dans la vie numérique quotidienne.

Les ambitions de Sam Altman dans la finance numérique

Sam Altman, également à la tête d’OpenAI, continue de diversifier ses initiatives à l’intersection de la technologie et de la société. Avec World Network, il entend réinventer l’accès à l’identité numérique et aux services financiers, en s’appuyant sur les innovations de la blockchain. Son projet vise à créer une économie numérique où l’identité, la monnaie et les services sont entièrement intégrés. Le partenariat en discussion avec Visa pourrait offrir à World Network une rampe de lancement vers l’adoption de masse, en s’appuyant sur le réseau mondial du géant du paiement. Si les négociations aboutissent, cela renforcerait la position d’Altman comme figure centrale de la transformation numérique, non seulement dans l’intelligence artificielle, mais aussi dans la finance. Reste à voir si les régulateurs et les utilisateurs adhéreront à cette nouvelle vision du web et de l’économie.