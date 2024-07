L'introduction des régulations des stablecoins dans l'Union européenne soulève des interrogations quant aux plans des États-Unis concernant les tokens adossés à la monnaie fiduciaire.

Tl;dr Shifting political conditions favorisent une réglementation plus amicale envers la crypto-monnaie aux États-Unis.

La PDG de Fideum prédit que des réglementations complètes sur les stablecoins arriveront quoi qu’il arrive.

L’adoption de ces réglementations pourrait aider à résoudre la crise de la dette américaine en stimulant la demande de bons du Trésor.

En Europe, la réglementation sur les stablecoins est déjà en vigueur.

Une approche amicale vers la crypto-monnaie aux États-Unis

Avec les conditions politiques changeantes, les États-Unis sont de plus en plus favorables à la crypto-monnaie. Anastasija Plotnikova, PDG et co-fondatrice de Fideum, a exprimé ses inquiétudes sur le fait que les règlementations sur la crypto-monnaie risquent d’être repoussées à plus tard, bien que les efforts pour en établir sont en cours.

Des régulations plus approfondies

Selon Plotnikova, la course pour une réglementation complète des stablecoins annoncée, sauf si des « législations à moitié cuites » sont précipitées dans les semaines à venir, ne dépendra pas du vainqueur des élections. La fondatrice de Stabolut, Eneko Knörr, envisage aussi que « soit les États-Unis accueillent la révolution de la crypto-monnaie, soit ils risquent de se faire distancer dans la compétition mondiale. »

Perspective Européenne

En Europe, contrairement aux États-Unis, des réglements sur les stablecoins sont déjà en place. Elles ont été adoptées le 30 juin dernier dans le cadre de la MiCA, la réglementation des marchés en actifs cryptographiques de l’Union européenne.

Même si les États-Unis n’ont pas besoin de parvenir à un consensus entre 27 États membres aux intérêts différents, la discussion sur l’adoption de cette réglementation demeure intense.

La régulation des stablecoins, un débat ouvert

Ces discussions ont attiré l’attention aux États-Unis sur la possible adoption de ces réglementations pour résoudre la crise de la dette en augmentant la demande de bons du Trésor. Cependant, selon Knörr, « même si l’achat augmenté de bons du Trésor pourrait être très bénéfique pour les États-Unis, cela ne résoudra pas complètement le problème de la dette ».