Les Sims célèbrent 25 ans avec une réédition historique

Pour son 25ème anniversaire, la franchise Les Sims fait revivre ses premiers jeux dans des éditions spéciales pleines de nostalgie et de contenu exclusif.

Tl;dr Les Sims et Les Sims 2 reviennent avec des rééditions spéciales.

Ces rééditions incluent des bonus inédits et permettent aux fans de revivre les moments cultes de la franchise.

Maxis annonce également la sortie de MySims: Collection cosy en mars 2025.

Un retour en force des premiers jeux Les Sims

Pour fêter les 25 ans des Sims, Maxis et Electronic Arts relancent les deux premiers jeux de la saga dans des éditions spéciales, à savoir Les Sims: Collection héritage et Les Sims 2: Collection héritage. Ces versions, regroupées sous l’intitulé Les Sims: Collection 25ème anniversaire, sont disponibles à l’achat sur PC via EA App, Epic Games Store et Steam. Les joueurs peuvent ainsi revivre les moments cultes des premiers jeux, avec leurs personnages emblématiques, leurs musiques inoubliables et leur ambiance qui ont marqué toute une génération. Ces rééditions sont non seulement une occasion de se replonger dans les racines de la simulation de vie, mais aussi de partager cette expérience avec les plus jeunes qui n’ont peut-être jamais joué à ces premiers opus.

Un hommage à l’histoire de la franchise

Les Sims ont toujours été un symbole de créativité et de liberté virtuelle, permettant aux joueurs de façonner des vies et de découvrir des histoires sans fin. Depuis sa première sortie en 2000, la saga a vu des millions de joueurs se connecter pour gérer des vies virtuelles, mais aussi pour explorer des mondes ouverts et plus ou moins farfelus. La sortie des « Collection héritage » des deux premiers jeux est une manière pour Maxis et EA de rendre hommage à l’histoire de cette franchise unique, qui a contribué à populariser le genre de la simulation de vie et à façonner l’évolution des jeux vidéo. L’annonce de ce retour marque également un moment de nostalgie pour les joueurs qui ont connu ces titres à leur sortie et les ont suivis tout au long de leur évolution.

Un contenu bonus pour les fans

Pour rendre cet anniversaire encore plus spécial, les joueurs qui se procureront Les Sims: Collection 25ème anniversaire recevront également des contenus exclusifs. Ces bonus, pensés pour célébrer l’héritage de la franchise, permettront aux fans de personnaliser encore plus leurs Sims et d’ajouter de nouveaux éléments dans le jeu. Maxis a à cœur de satisfaire ses joueurs de longue date tout en attirant de nouveaux adeptes avec ces ajouts. Ce retour aux sources accompagné de contenu inédit s’avère une occasion parfaite de plonger à nouveau dans l’univers de Les Sims, tout en ayant accès à des fonctionnalités modernes.

Un avenir prometteur avec MySims

La fête ne s’arrête pas là : pour célébrer encore davantage l’héritage de la série, Maxis annonce la sortie prochaine de MySims: Collection cosy, prévue pour le 18 mars 2025. Ce jeu, qui sera également disponible sur Nintendo Switch, permet aux joueurs de vivre une expérience tout aussi immersive, mais avec un ton plus léger et relaxant. Les précommandes de la version PC peuvent d’ores et déjà être effectuées via la EA app, Epic Games Store et Steam. MySims est un spin-off apprécié de la saga qui se distingue par son approche plus décontractée, idéale pour les fans recherchant une expérience différente mais toujours aussi charmante. Cette nouvelle sortie semble vouloir enrichir encore l’univers des Sims tout en honorant les passionnés de longue date.