Bientôt des versions remasterisées pour Les Sims 1 et 2 ?

Selon certaines informations, les célèbres jeux vidéo Les Sims 1 et 2 sont en train d'être remasterisés pour offrir une expérience de jeu améliorée.

Un anniversaire marqué par le retour des classiques

Un événement majeur se profile à l’horizon pour les amateurs de jeux vidéo. Les opus 1 et 2 du célèbre jeu Les Sims sont sur le point de faire leur grand retour. En effet, pour célébrer le 25ème anniversaire de ce jeu emblématique, EA Games a prévu de rééditer ces deux versions.

Une réédition attendue

La rumeur court, suite à une fuite d’informations, que ces deux versions remasterisées seront disponibles dès le 31 janvier. Elles pourraient être lancées avec tous les packs d’extension inclus, sans coût supplémentaire. Les détails concernant le prix n’ont pas encore été dévoilés à l’heure actuelle.

Un potentiel pack anniversaire

Il se murmure également l’arrivée d’un pack spécial pour le 25ème anniversaire, permettant aux fans d’acquérir les deux jeux en une seule fois. Cependant, il reste encore incertain si ces versions seront disponibles pour les utilisateurs de console Xbox, PlayStation ou Mac.

Un retour aux sources

Si vous avez oublié l’impact que ces jeux ont eu sur les millenials au début des années 2000, laissez-moi vous les rappeler. Les Sims 1 offrait la possibilité de créer ses propres quartiers de « Sims », des personnages à l’apparence humaine personnalisables. Vous pouviez choisir leurs traits de personnalité, leurs loisirs et leurs parcours professionnels. Quant aux Sims 2, ce jeu a rassemblé une communauté encore plus large, grâce à sa disponibilité sur différentes consoles de jeu.

Le contenu des remasters

Concernant le contenu précis de ces remasters, le premier opus comprendra tous les packs d’extension, dont The Sims Livin’ Large, The Sims Makin’ Magic, The Sims House Party, The Sims Hot Date, The Sims Vacation, The Sims Unleashed, and The Sims Superstar. Quant aux Sims 2, il sera accompagné de tous les huit packs d’extension, ainsi que neuf packs supplémentaires.