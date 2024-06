Les Sims 4 accueille enfin un des objets les plus emblématiques (et piquants) de la franchise

L'extension Lovestruck introduit de nouvelles interactions romantiques et événements amoureux dans Les Sims 4.

Tl;dr Les Sims 4 s’offre une nouvelle extension, Lovestruck.

L’extension vise à améliorer le système de romance du jeu.

Elle introduit une nouvelle ville, Ciudad Enamorada, et diverses interactions romantiques.

L’extension Lovestruck pour Les Sims 4 sera disponible le 25 juillet 2024 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.

L’extension Lovestruck promet une immersion romantique inédite

Le célèbre jeu de simulation de vie Les Sims 4 fait monter la température. Le studio américain Maxis et Electronic Arts viennent de dévoiler les premiers détails de l’extension très attendue, Lovestruck. Cette dernière promet aux joueurs une expérience de jeu plus pimentée que jamais. Bien que le jeu ait presque une décennie, l’une des demandes les plus fréquentes de la communauté était un système de romance plus élaboré afin d’enrichir les relations entre les Sims.

Lovestruck : une romance revigorée pour les Sims

Selon le blog officiel du jeu, tout cela est sur le point de changer. Lovestruck a pour ambition de donner aux joueurs plus de liberté pour organiser les rendez-vous de leurs Sims. Grâce à cette extension, les Sims pourront créer un profil sur l’application de rencontres “Cupid’s Corner” et parcourir leurs quartiers à la recherche de célibataires intéressés par une nuit sous les étoiles ou une soirée dansante dans une boîte de nuit. L’un des ajouts les plus excitants pour les vétérans de la franchise est le retour du “Heart Bed”, un élément emblématique depuis l’extension Livin’ Large du jeu original The Sims.

Une nouvelle ville romantique à explorer

La vedette de Lovestruck est sans aucun doute la ville de Ciudad Enamorada, une nouvelle ville débordante de romantisme répartie en trois quartiers uniques. “Cupid’s Corner” facilitera également les rencontres, les Sims pouvant instantanément matcher avec les personnes qui les intéressent et les inviter à un rendez-vous unique et personnalisable. Une fois sortis, les Sims peuvent créer des liens en jouant à des jeux de société, en observant les étoiles, ou simplement en rentrant chez eux pour une nuit de câlins.

Des interactions inédites pour les Sims

Évidemment, ce ne serait pas Les Sims sans l’option de faire un “WooHoo” : Lovestruck ajoutera trois nouveaux endroits pour les Sims pour se “familiariser” l’un avec l’autre, ainsi que d’autres interactions comme “Kiss” et “Sultry Dance”. Enfin, l’extension permet de classer les relations des Sims en quatre catégories : “Wholesome”, “Steamy”, “Strained” et “Unpredictable”. Plus les personnages interagissent avec ces systèmes, plus ils augmentent leur compétence de romance, débloquant encore plus d’options.