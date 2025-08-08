Battlefield 6 : Les 6 armes incontournables à privilégier pendant la bêta

Alors que la bêta de Battlefield 6 bat son plein, les joueurs cherchent à prendre l’avantage sur le champ de bataille. Découvrez une sélection des six armes les plus performantes pour optimiser votre expérience et dominer vos adversaires lors des affrontements.

Tl;dr Les meilleures armes de la bêta de Battlefield 6 .

. Des conseils selon chaque style de jeu.

La bêta ouverte débute ce week-end.

Des armes incontournables pour dominer la bêta

Au fil des années, rares sont les titres qui suscitent autant d’attente que Battlefield 6. Si la franchise avait récemment connu quelques revers, l’enthousiasme autour du nouvel opus s’est ravivé lors de sa présentation à Los Angeles. J’ai eu l’opportunité d’y jouer près de huit heures : une expérience franchement réjouissante pour tout amateur de FPS modernes.

En ce moment même, les joueurs s’apprêtent à plonger dans la bêta tant attendue. Difficile de ne pas ressentir une petite nervosité avant ses premières parties, surtout face au choix d’armes pléthorique proposé par le titre. Après avoir essayé – et subi – presque toutes les armes disponibles durant l’événement, il en ressort quelques évidences sur les options les plus efficaces pour chaque style.

L’art du choix : trouver son arme idéale

Dans cette version test, un système flexible permet d’associer n’importe quelle arme à n’importe quelle classe dans certains modes. Malgré cette liberté, chaque classe profite toujours d’un bonus unique avec son « arme signature » — à ne pas négliger si vous cherchez l’optimisation.

Parmi les fusils d’assaut, le NVO-228E se distingue par sa précision redoutable à moyenne distance et sa grande polyvalence grâce aux nombreux accessoires. Les amateurs de soutien, eux, apprécieront un LMG inspiré de l’Ultimax 100 : quasi dépourvu de recul et parfait pour saturer un couloir ou maintenir une équipe adverse sous pression. Un détail stratégique : des ennemis « suppressés » ne peuvent se soigner, offrant un net avantage tactique.

S’adapter à toutes les situations

Pour ceux qui misent sur la précision absolue, il n’existe qu’un seul vrai sniper en bêta : le M2010 ESR. Une balle en pleine tête signifie une élimination immédiate… et empêche toute résurrection. Les adeptes du combat rapproché seront quant à eux séduits par le M87A1. Véritable machine à « one-shot », ce fusil à pompe défie toutes les lois habituelles de portée — au point que beaucoup réclament déjà une correction de son équilibre.

Pour conclure cette sélection :

M4A1, carabine universelle très appréciée pour sa cadence et sa robustesse.

PW7A2 parmi les SMG pour dominer à courte et moyenne portée.

Une bêta ouverte très attendue

Alors que la phase d’accès anticipé vient de débuter via code, tous les joueurs pourront tester leurs talents dès ce week-end puis le suivant lors de l’ouverture générale. Un moment charnière pour jauger l’équilibre des armes avant le lancement final – et probablement ajuster certains excès bien identifiés.

Chaque joueur trouvera son bonheur parmi ces armes majeures… en attendant un rééquilibrage probable d’ici la sortie officielle de Battlefield 6.