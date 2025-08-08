Des files d’attente géantes empêchent l’accès à la bêta de Battlefield 6

La bêta de Battlefield 6 rencontre des difficultés majeures, de nombreux joueurs étant confrontés à des files d’attente interminables pour accéder aux serveurs. Cette saturation empêche une large partie de la communauté de tester le jeu comme prévu.

Débuts mouvementés pour la bêta de Battlefield 6

Si vous aviez mis le réveil à l’aube pour essayer la très attendue bêta de Battlefield 6, il y a fort à parier que la frustration ait été au rendez-vous. Dès son ouverture, ce 7 août à 4h du matin (heure de la côte Est américaine), un raz-de-marée de joueurs s’est précipité sur les serveurs, entraînant des files d’attente impressionnantes qui ont pris tout le monde de court. Certains ont rapporté patienter derrière plus de 150 000 personnes avant d’espérer rejoindre une partie.

Des files d’attente records et des serveurs saturés

Pour bon nombre de testeurs, l’accès anticipé — censé limiter l’affluence grâce à un système de codes — n’aura pas suffi à endiguer le flux. En quelques minutes seulement, les files d’attente se sont allongées bien au-delà des prévisions les plus pessimistes. Cette congestion massive signifie concrètement que chaque joueur doit attendre que des dizaines de milliers d’autres aient pu accéder ou quitté le jeu avant d’espérer poser un pied sur le champ de bataille virtuel.

Réaction rapide du studio, mais expérience hachée

Face à cette affluence record, l’équipe en charge du développement chez Battlefield Studios a tenté de rassurer sa communauté. Le studio expliquait ainsi : « Puisqu’il s’agit de la plus grande bêta ouverte jamais organisée pour Battlefield, nous faisons tout notre possible pour garantir une expérience stable et agréable aux joueurs. » Concrètement, un système de file a été mis en place pour préserver la stabilité des serveurs durant les pics d’activité. Malgré ces mesures, certains utilisateurs n’ont pas pu aller au-delà du menu principal ou ont rencontré des difficultés à rejoindre une partie.

L’attente avant le lancement officiel

Parmi les éléments positifs, il faut souligner que cette phase de test grandeur nature constitue un précieux indicateur pour le lancement définitif du jeu. L’engouement témoigné ne laisse guère place au doute : la licence est toujours aussi attendue… mais ses soucis récurrents lors des lancements méritent encore une attention particulière. Les prochaines heures devraient permettre aux équipes techniques d’affiner leurs réglages et, peut-être, offrir aux joueurs l’expérience fluide qu’ils espèrent tant pour le lancement officiel de Battlefield 6.