Battlefield 6 : rapidité et diversité au cœur du matchmaking, malgré la menace de la triche

Malgré quelques défis comme la triche, la priorité donnée à l’accessibilité des parties marque la philosophie de Battlefield 6.

Tl;dr Battlefield 6 privilégiera un matchmaking rapide avec un faible temps d’attente et un ping optimal, reléguant la compétence derrière ces critères.

Lors de l’open beta, les joueurs ont apprécié la stabilité des serveurs et l’attente quasi nulle, une nette amélioration par rapport au précédent opus.

Le matchmaking cherche un équilibre en mélangeant les niveaux de joueurs pour maintenir la diversité, malgré des défis persistants comme la triche à corriger avant la sortie officielle.

Une priorité donnée à l’accessibilité des parties

Au fil des années, le sujet du skill-based matchmaking (SBMM) a souvent divisé les communautés de jeux en ligne, en particulier dans le genre des shooters. Pour DICE et les studios derrière le prochain Battlefield 6, le débat semble pourtant tranché : leur approche privilégiera la rapidité d’accès aux parties plutôt que l’équilibre strict des niveaux de compétence. Un choix confirmé par les propos récents du producteur principal, David Sirland, qui a clarifié sur le réseau social X que « la priorité reste le ping et le temps d’attente, bien avant tout le reste ». La notion de compétence, certes présente dans l’algorithme, se retrouve reléguée plus loin dans la liste.

L’expérience de l’open beta : serveurs solides, attentes minimales

Cette philosophie s’est traduite concrètement lors du premier week-end d’open beta. Les joueurs ont largement salué la robustesse des serveurs et une attente quasi inexistante avant chaque partie. Plusieurs commentaires pointent même une nette amélioration par rapport à l’épisode précédent, Battlefield 2042, parfois jugé décevant. À ce stade, tout porte à croire que ce parti pris vise avant tout à garantir une expérience fluide dès le lancement officiel prévu pour le 10 octobre.

L’équilibre recherché : diversité et équilibre d’équipe

Selon Sirland, ce choix n’est pas sans fondement : « Toutes nos grandes modes nécessitent une diversité de compétences pour fonctionner correctement… Le matchmaking équilibre aussi les équipes durant ce processus ». Autrement dit, il ne s’agit pas seulement d’accélérer l’accès ; il est question de préserver un certain dynamisme propre au mode « sandbox » cher à la licence.

Voici comment cette stratégie se décline :

Ping optimal pour garantir une meilleure réactivité.

Délai d’attente réduit au maximum entre deux matchs.

Mélange volontaire des niveaux afin d’éviter la monotonie.

Bémols et attentes pour la suite

Toutefois, malgré cet accueil favorable, quelques failles subsistent. Plusieurs cas avérés de triche ont été remontés durant ces premières sessions publiques – un défi désormais récurrent pour tous les grands titres multijoueurs. Reste à savoir si les équipes de DICE sauront ajuster leur copie avant la sortie définitive du jeu. Si cette dynamique positive persiste, nul doute que Battlefield 6 pourrait signer un retour remarqué pour la franchise.