DICE explique pourquoi Battlefield 6 ne sera pas le tant attendu Bad Company 3

DICE a récemment clarifié pourquoi le prochain opus Battlefield 6 ne sera pas une suite de la série Bad Company. Le studio explique les différences fondamentales entre les deux franchises, soulignant les choix créatifs et stratégiques qui ont guidé leur décision.

Tl;dr « Battlefield 6 » marque un retour aux sources.

Le nom souligne son statut de titre principal.

Bêta ouverte et sortie prévues en août et octobre.

Un titre porteur d’attentes

Au sein de la communauté, l’annonce du nom « Battlefield 6 » n’a rien d’anodin. Après un épisode Battlefield 2042 plutôt mal accueilli, développeurs et joueurs espèrent renouer avec la formule gagnante des glorieux jours de la franchise. Le choix du titre a d’ailleurs fait l’objet de réflexions internes. Comme le confie Alexia Christofi, productrice chez DICE, l’idée de ce nom s’est imposée très tôt : « Je crois qu’on se le disait tous en interne, bien avant même qu’on décide du nom officiel, on se disait : ‘Ça doit probablement être Battlefield 6, non ?’ Ça a du sens. »

L’héritage des anciens opus

Soucieux de répondre aux attentes des fans historiques, les équipes de DICE, épaulées par l’ensemble du studio Battlefield Studios, assument leur volonté de renouer avec les sensations des épisodes cultes tels que Bad Company, mais aussi les incontournables troisième et quatrième volets. Certains éléments emblématiques font ainsi leur retour, comme la fameuse carte minimap en trois dimensions, afin de retrouver une identité qui avait séduit autrefois.

Sous l’impulsion de figures comme David Sirland, Senior Producer, le cap est clair : « C’est un titre principal. On nous a demandé de faire le meilleur Battlefield possible, il fallait qu’il porte le numéro six pour coller à notre logique… ou absence de logique numérique. » Ce clin d’œil au système de numérotation quelque peu alambiqué – rappelons que le précédent jeu majeur portait le nom de « V » après un « 1 » – traduit aussi une volonté affichée : rassembler sous une même bannière anciens et nouveaux joueurs.

Bêta ouverte et impatience grandissante

Pour tester ce retour aux fondamentaux, la phase bêta se déploie en plusieurs temps : accès anticipé dès aujourd’hui puis ouverture au public du 9 au 10 août, avant une seconde session prévue du 14 au 17 août. Si l’engouement entraîne parfois quelques files d’attente interminables côté multijoueur, beaucoup souhaitent juger sur pièce si ce nouvel opus saura rallumer la flamme d’antan.

La sortie officielle est programmée pour le 10 octobre sur PS5, Xbox Series X/S et PC. Un rendez-vous déjà très attendu par ceux qui rêvent d’un authentique renouveau pour cette saga phare du jeu vidéo.

