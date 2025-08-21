Les retrouvailles de ces stars de Game of Thrones tournent au cauchemar : « C’est immonde »

Lors de récentes retrouvailles entre deux acteurs emblématiques de Game of Thrones, la situation a rapidement tourné au malaise : tous deux ont été pris de haut-le-cœur face à une expérience particulièrement désagréable qu’ils n’ont pas hésité à qualifier d’insupportable.

Tl;dr Kit Harington et Sophie Turner réunis dans The Dreadful

Leur scène de baiser jugée « ignoble » par Turner

Aucune date de sortie pour ce film gothique du XVIIe siècle

Retrouvailles inattendues pour les ex-Stark

Il y a parfois des réunions qui prêtent à sourire, voire à grincer des dents. On ne s’étonnera donc pas que le duo Sophie Turner et Kit Harington, alias Sansa et Jon Snow dans la série phénomène Game of Thrones, ait abordé avec un mélange d’humour et d’appréhension leur nouveau projet commun. Leur collaboration sur le film The Dreadful, une œuvre de gothic horror plongée dans l’Angleterre du XVIIe siècle, promet déjà quelques situations mémorables, à commencer par une scène de baiser dont ils se souviendront longtemps.

Baiser gênant devant la caméra

Invitée récemment sur le plateau de Late Night with Seth Meyers, Sophie Turner n’a pas fait mystère de son malaise lors du tournage d’une séquence intime avec son ancien frère d’armes à l’écran. Selon ses propres mots, « nous étions tous les deux en train de réprimer un haut-le-cœur. C’était vraiment… c’était immonde. Probablement l’un des pires moments de ma carrière. » Malgré l’expérience acquise depuis Westeros, la transition vers un registre romantique entre eux semble avoir dépassé le simple inconfort professionnel.

Derrière les coulisses du casting de The Dreadful

À l’origine, c’est pourtant elle qui a pensé à lui pour donner la réplique. Productrice sur le projet, Turner raconte comment elle avait suggéré spontanément le nom de Harington : « J’ai envoyé le script à Kit, et il m’a répondu : “Oui, j’adorerais… mais ça va être vraiment bizarre, Soph.” J’ai compris pourquoi en relisant : baiser, baiser, sexe… et là, je me suis dit : “Mince, c’est mon frère.” »

Pour la rendre plus lisible : voici ce que cette complicité entre anciens Stark implique pour le public :

L’écho permanent des rôles fraternels dans l’imaginaire collectif.

L’influence du passé commun sur la réception de scènes intimes.

L’humour nécessaire pour désamorcer toute gêne persistante.

Nouveaux projets et attentes autour du film

Difficile d’échapper aux références insistantes à l’univers de Game of Thrones, connu notamment pour ses intrigues familiales sulfureuses. Pourtant, tant Turner qu’Harington poursuivent chacun une carrière diversifiée – on notera d’ailleurs que Turner défend actuellement un autre film, le thriller Trust, en salle ce week-end où elle partage l’affiche avec rats et blattes, mais qualifie tout de même son baiser avec Harington comme étant plus « vile ». En ce qui concerne The Dreadful, aucun calendrier officiel n’a encore filtré ; il faudra donc patienter avant de découvrir si la magie opère toujours entre ces deux acteurs désormais adultes sous une lumière nouvelle.