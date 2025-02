Les Quatre Fantastiques : ce que nous savons jusqu’à présent

Tout ce que nous savons jusqu'à présent sur le film The Fantastic Four: First Steps.

Tl;dr La première bande-annonce de The Fantastic Four: First Steps sera bientôt dévoilée.

Le film introduira une nouvelle équipe de super-héros dans l’univers Marvel.

La bande-annonce de The Fantastic Four: First Steps pourrait être diffusée sur Good Morning America ou lors du Super Bowl 2025.

Une bande-annonce très attendue

Les fans de l’univers Marvel sont en effervescence. La première bande-annonce de The Fantastic Four: First Steps, la nouvelle production du studio, sera bientôt révélée. Une annonce qui a créé la surprise, notamment en raison de l’incertitude entourant la date et le lieu de sa première diffusion.

Un lancement controversé

La rumeur a d’abord couru que la bande-annonce serait projetée lors de l’émission Good Morning America le mardi 4 février. Cependant, la mention de Fantastic Four a mystérieusement disparu de la version actualisée du communiqué de presse d’ABC News. On se demande donc si l’information initiale était erronée ou si ABC a révélé prématurément la date de la première.

Un enjeu majeur pour Marvel

The Fantastic Four: First Steps revêt une importance capitale pour Marvel. Situé dans une réalité alternative inspirée des années 60, le film marque le début de la Phase Six de l’univers cinématographique Marvel. Il introduit enfin l’équipe de super-héros emblématique dans la franchise, avec des acteurs de renom tels que Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn et Ebon Moss-Bachrach. Ces derniers reprendront d’ailleurs leurs rôles dans Avengers: Doomsday et Avengers: Secret Wars.

Un pari stratégique

Disney souhaite faire de cette première un événement. Diffuser la bande-annonce sur Good Morning America serait une stratégie intéressante. En plus de profiter de la synergie corporative, Fantastic Four: The First Steps n’aurait pas à partager la vedette avec d’autres films très attendus de 2025. Si la bande-annonce est diffusée sur Good Morning America, elle bénéficierait d’un délai de cinq jours avant le Super Bowl, lui permettant d’être l’attraction principale pendant presque une semaine. Bien que l’audience importante du Super Bowl soit tentante, Disney a d’autres projets à promouvoir pendant le grand match.

Quelle que soit la date de diffusion de la bande-annonce, il est essentiel qu’elle fasse une bonne première impression. Les Fantastic Four n’ont pas eu beaucoup de chance avec les adaptations grand écran, et Marvel a besoin de convaincre le public dès le début pour créer de l’anticipation pour le reste de la saga du Multivers. Avec son esthétique unique et son casting impressionnant, The Fantastic Four: First Steps a tous les ingrédients nécessaires pour une bande-annonce divertissante et captivante.