Les pires scènes post-génériques du MCU

Découvrez les scènes post-génériques les plus décevantes de l'univers cinématographique Marvel.

Tl;dr Les scènes post-crédits de Marvel Studios sont parfois décevantes.

Certaines scènes semblent incohérentes ou mal placées.

Ces scènes échouent souvent à captiver les spectateurs non-familiarisés avec les bandes dessinées.

Des séquences post-crédits parfois décevantes

Les séquences post-crédits de Marvel Studios sont devenues célèbres pour de bonnes raisons. Bien que cette pratique ne soit pas une invention de ce studio, elle a certainement été popularisée par lui, modifiant ainsi le moment où les spectateurs quittent les salles de cinéma après les films de super-héros. Cependant, même avec ces exploits historiques, on ne peut pas s’attendre à ce que l’Univers Cinématographique Marvel soit exempt de ratés en matière de scènes post-crédits. Inévitablement, quelques-unes vont décevoir le public, et peut-être même plus que quelques-unes.

Des scènes incohérentes ou mal placées

Par exemple, une fois les crédits terminés, Thor : Le Monde des ténèbres se conclut par une petite séquence montrant Thor revenant à Midgard et retrouvant Jane Foster, avec un baiser entre les deux. Cette scène n’est pas nécessairement mauvaise en termes de matériel ou de montage, mais sa place après les crédits est déroutante. Elle aurait dû figurer dans le film lui-même, étant donné qu’elle conclut des arcs de personnages clés ! De plus, la scène se termine maladroitement par une blague sur une énorme bête de Jotunheim qui court toujours dans Londres, ajoutant l’incohérence tonale à la liste des péchés de cette séquence.

Frustration pour les spectateurs non-familiarisés avec les bandes dessinées

En y repensant, il est surprenant que Dane Whitman/Black Knight ait reçu plus de préparation que, par exemple, Black Panther ou Captain Marvel dans l’Univers Cinématographique Marvel. Les innombrables allusions aux pouvoirs de super-héros de Whitman dans Eternals se poursuivent jusqu’aux génériques de fin du film, où on le voit hésiter à saisir une épée mystique dangereuse. Il est difficile d’imaginer cette scène suscitant une émotion ou même être cohérente pour ceux qui ne sont pas des passionnés de bandes dessinées. L’ajout abrupt d’un caméo en voix off de Blade de Mahershala Ali rend la scène encore plus maladroite, maintenant que le film Blade de Marvel est en suspens.

Il est clair que les séquences post-crédits de Marvel Studios peuvent parfois être une déception, en raison de leur incohérence ou de leur placement maladroit. De plus, elles peuvent souvent frustrer les spectateurs qui ne sont pas familiarisés avec les bandes dessinées, car ils peuvent avoir du mal à comprendre leur signification ou leur contexte.