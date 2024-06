Les meilleurs services, ou mini-apps, à ajouter à votre Mac

macOS propose nativement des services contextualisés, accessibles via clic droit sur n'importe quelle portion de texte. Et cela peut aller très loin. Présentation.

L’une des fonctionnalités les plus sous-estimées sur Mac est probablement le menu Services, que l’on trouve en faisant un clic droit sur à peu près tout – un texte sélectionné, une image ou autre -. Passez le curseur sur la section Services et vous verrez une liste d’options rapides. Vous retrouverez cette même liste dans la barre de menu : cliquez sur le nom de l’application actuellement ouverte et faites passer le curseur sur Services.

Il y a là tout un tas d’options utiles. Vous pouvez, par exemple, chercher un mot dans le dictionnaire ou ajouter une portion de texte à votre To-Do List. Vous pouvez ouvrir une URL dans votre lecteur vidéo préféré. Vous avez saisi l’idée : il est possible d’automatiser une opération sur ce qui est actuellement sélectionné. Vous pouvez contrôler ce qui peut être affiché comme options ou non en vous rendant dans les Réglages Système, puis Clavier > Raccourcis clavier > Services. De là, il n’y a plus qu’à cocher ou décocher. Vous pouvez aussi définir des raccourcis personnalisés pour ces services.

Mais là où les choses deviennent vraiment intéressantes, c’est lorsque vous vous intéressez aux services personnalisés à télécharger. Voici une petite sélection de services vraiment sympathiques.

Dictater lit le texte à voix haute pour vous

Les Mac proposent un service natif de lecture de texte. Certains l’apprécient, moi non, je préfère Dictater. Avec cette app, vous pouvez surligner du texte, dans n’importe quelle app, et le faire lire à voix haute. Il y a une fenêtre popup avec des boutons lecture, avance et retour rapide et une fenêtre optionnelle que vous pouvez ouvrir pour voir le texte en même temps qu’il est lu. Vous pouvez aussi changer la voix dans les Réglages Système > Accessibilité > Contenu énoncé.

CalcService fait des mathémathiques

CalcService est un téléchargement gratuit qui vous permet de faire des calculs dans n’importe quel champ texte. Une fois l’app installée, vous pouvez surligner n’importe quelle formule dans n’importe quelle app, par exemple (62*7)/4 , et vous aurez la réponse : (62*7)/4 = 108.5 . C’est (presque) magique, et l’ensemble fonctionne mieux encore lorsque vous aurez un raccourci clavier pour cette fonction.

WordService

WordService est un service gratuit proposé par Devon Technologies, à qui l’on doit aussi CalcService. Celui-ci offre plusieurs outils pour travailler avec des textes, le plus utile étant peut-être celui qui permet de compter le nombre de mots et de caractères de n’importe quel texte surligné. Mais il y a de nombreuses autres fonctions. Il est notamment possible de convertir du texte tout en majuscules en minuscules et vice-versa, insérer l’heure ou la date ou même ajouter ou supprimer des guillemets. Si vous produisez beaucoup de contenu texte, c’est une boîte à outils à avoir.

SearchLink cherche rapidement un lien et l’ajoute

SearchLink est un peu plus difficile à expliquer, mais je l’adore. Vous surlignez n’importe quel texte, lancez le service et l’outil va alors rechercher sur le web ce texte et ajouter un lien au format markdown. Si, j’ai un document texte avec mon nom dedans, que je lance SearchLink sur BeGeek surligné, le document va alors contenir un lien markdown vers le site Begeek.

Ce lien a été ajouté sans que j’ai quoi que ce soit à faire de mon côté. Cela peut vous faire gagner du temps si vous créez du contenu en markdown. Et il y a de nombreuses fonctionnalités avancées à découvrir.

Les Raccourcis peuvent aussi fonctionner comme cela

Vous n’avez pas trouvé l’application qu’il vous faut ? Vous pouvez tenter de la concevoir vous-même. Tout les Raccourcis créés avec Apple Shortcuts peuvent fonctionner en tant que service. Assurez-vous simplement que les options Utiliser en tant qu’action rapide et Menu Services sont bien sélectionnées dans le panneau Détails des raccourcis.