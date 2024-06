Comment contrôler son iPad avec le clavier et la souris de son Mac

Il est possible de contrôler son iPad, ou un second Mac, via le clavier et la souris de son Mac. Ceci grâce à Commande universelle. Voici comment en profiter.

L’une des philosophies de l’écosystème Apple est que tous les appareils Apple devraient pouvoir travailler ensemble. L’une des fonctionnalités qui illustrent le mieux cet état d’esprit est probablement la Commande universelle. Grâce à elle, vous pouvez utiliser le clavier et la souris de votre Mac pour contrôler un iPad ou un second Mac. De plus, il est possible de glisser et déposer des fichiers, des onglets Safari et bien davantage entre les machines sans passer par AirDrop. Si vous utilisez votre iPad et votre Mac pour travailler, vous devriez utiliser la Commande universelle. D’autant plus qu’elle fonctionne de concert avec Sidecar, qui permet de transformer votre iPad en moniteur secondaire.

Configurer l’iPad pour la Commande universelle

Commande universelle est disponible sur tous les appareils macOS sous macOS 12.3 (macOS Monterey) et tous les iPad sous iPadOS 15.4 ou plus récents. En termes de machines, tous les MacBook Pro d’après 2016 et MacBook Air d’après 2018 devraient y avoir droit. La plupart des Mac des cinq dernières années sont supportés. Tous les modèles d’iPad Pro sont concernés, et tous les iPad depuis la 6ᵉ génération le sont aussi, tout comme l’iPad Air depuis la 3ᵉ.

Côté logiciel, il faut un peu de configuration. Les deux appareils doivent être connectés avec le même Apple ID et il faut utiliser l’authentification double facteur. Vous devrez aussi activer le Bluetooth, le Wi-Fi et Handoff sur votre iPad. Pour activer Handoff, allez dans Réglages > Général > AirPlay et Handoff > Handoff.

Pour activer Commande universelle sur votre iPad, allez dans Réglages > Général > AirPlay et Handoff et activez l’option Curseur et clavier. Sur votre Mac, allez dans Réglages Système > Moniteurs > Avancé et activez “Autoriser l’utilisation du pointeur et du clavier sur tout Mac ou iPad à proximité”.

Une fois Commande universelle configurée, poussez simplement votre curseur sur la gauche ou la droite de l’écran, vers l’endroit où est positionné l’iPad et votre Mac va automatiquement détecter son emplacement. Vraiment cool.

En déplaçant le curseur vers l’iPad, vous verrez une barre apparaître sur le bord de l’écran. Continuez et la souris va devenir un pointeur iPad. Et voilà, Commande universelle est opérationnelle.

Si vous n’aimez pas ce geste de poussée, vous pouvez activer Commande universelle depuis le Centre de contrôle. Agrandissez le menu Moniteurs et dans la section Lier le clavier et la souris, choisissez votre iPad.

Votre Mac devrait automatiquement détecter où est placé votre iPad à côté de votre Mac, mais si ce dernier est au-dessus ou au-dessous de votre écran, vous devrez changer la configuration manuellement. Pour cela, allez dans Réglages Système > Écrans, cliquez sur le bouton Arranger pour déplacer l’écran de votre iPad et le faire correspondre. Cliquez sur Terminé.

Si vous avez un second Mac que vous souhaitez utiliser ainsi, un iMac sur votre bureau, par exemple, suivez les mêmes instructions, mais sélectionnez votre second Mac au lieu de votre iPad.

La magie du glisser-déplacer

Maintenant que tout est prêt, vous pouvez déplacer votre curseur sur votre iPad, pour cliquer sur des boutons, sélectionner des champs comme vous le feriez si la souris était directement appairée à l’iPad. Cela fonctionne aussi avec votre clavier. Sélectionnez un champ texte sur votre iPad et tapez du texte avec le clavier de votre Mac.

Le glisser-déposer fonctionne aussi. Vous pouvez sélectionner des fichiers ou photos depuis votre iPad, les glisser sur l’écran de votre Mac et les déplacer dans un dossier du Finder pour les copier. Et cela fonctionne dans l’autre sens aussi.