Les lunettes intelligentes de Meta peuvent désormais vous indiquer où vous avez garé votre voiture

Les messages vocaux et les minuteries sont en cours de déploiement, toutefois, la traduction en direct n'est pas encore disponible.

Tl;dr Meta met à jour les lunettes intelligentes Ray-Ban pour les utilisateurs américains et canadiens.

Les nouvelles fonctionnalités comprennent une meilleure reconnaissance vocale et des outils d’IA.

Les lunettes ont été utilisées pour exposer des informations privées par des étudiants de Harvard.

Meta améliore ses lunettes intelligentes Ray-Ban

Le géant de la technologie Meta a annoncé une mise à jour de ses lunettes intelligentes Ray-Ban pour les utilisateurs résidant aux États-Unis et au Canada. Le directeur technique, Andrew Bosworth, a révélé que cette mise à jour comprend une reconnaissance vocale plus naturelle, permettant ainsi aux utilisateurs de donner des commandes plus fluides à l’assistant AI intégré.

Des fonctionnalités enrichies grâce à l’intelligence artificielle

Parmi les nouvelles fonctionnalités, on trouve « les messages vocaux, les minuteries et les rappels ». Les utilisateurs pourront également utiliser les lunettes pour demander à l’IA de Meta d’appeler un numéro de téléphone ou de scanner un QR Code. Le PDG Mark Zuckerberg a illustré les nouvelles fonctionnalités de rappel en démontrant comment retrouver une voiture dans un parking grâce à un clip Instagram.

Cependant, une fonctionnalité notablement absente de cette mise à jour est la traduction en direct, sans que Bosworth n’ait partagé de calendrier pour sa mise en œuvre.

Controverse autour de l’utilisation des lunettes intelligentes

Les lunettes intelligentes de Meta ont également fait parler d’elles pour une raison moins glorieuse. Deux étudiants de l’Université Harvard ont utilisé ces lunettes pour exposer des informations privées d’étrangers. En combinant la technologie de reconnaissance faciale et un modèle de traitement du langage naturel, ils ont pu révéler des adresses, des numéros de téléphone, des détails sur les membres de la famille et des numéros de sécurité sociale partiels.

Ces incidents soulèvent des questions importantes sur la sécurité et la confidentialité des utilisateurs dans le domaine des dispositifs portables, qui deviennent de plus en plus omniprésents dans notre quotidien.