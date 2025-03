Les Lego Pokémon débarquent en 2026

L'univers des Pokémon s'apprête à prendre une nouvelle forme en 2026 avec l'arrivée des figurines Lego, qui promettent de ravir tous les fans de ces créatures emblématiques du monde du jeu vidéo et de l'animation.

Tl;dr Partenariat entre Lego et The Pokémon Company annoncé.

Produits du partenariat attendus pour 2026.

Anticipation déjà forte parmi les enfants et les fans.

Quand les briques rencontrent les monstres

Préparez-vous à voir le monde des briques Lego s’associer à l’univers captivant des Pokémon. En effet, la célèbre entreprise de jouets, The Lego Group, et The Pokémon Company ont annoncé mardi qu’ils allaient unir leurs forces. Cette collaboration promet de donner naissance à des créations en plastique qui devraient voir le jour l’année prochaine. Un événement qui risque de faire vibrer les cœurs des enfants… et de vider les portefeuilles des parents.

Une collaboration entre deux géants

Les détails exacts de cette alliance restent flous. Aucun ensemble Lego Pokémon n’a encore été annoncé et la seule information concrète est la date de sortie prévue pour 2026. Toutefois, cette simple annonce suffit déjà à faire travailler l’imagination de nombreux fans de tous âges. « Les enfants adorent construire des Legos et entraîner des Pokémon, il est donc facile d’imaginer que cette collaboration se retrouve en tête de leurs listes de souhaits. »

De nouvelles aventures pour les fans de Lego et de Pokémon

Si les jeux vidéo basés sur des ensembles de jouets Lego existent depuis longtemps, les ensembles Lego basés sur des jeux vidéo sont un phénomène plus récent. Des franchises comme Minecraft, Super Mario, Zelda, Overwatch et Sonic the Hedgehog ont déjà été adaptées en briques Lego.

Une attente forte dans la communauté

Gaku Susai, Chief Product and Experience Officer chez The Pokémon Company International, exprime son enthousiasme dans un communiqué de presse : « The LEGO Group et Pokémon partagent des valeurs fortes d’imagination, de créativité et de plaisir, ce qui fait de ce partenariat l’occasion idéale de proposer des expériences uniques et significatives pour les Dresseurs. Travailler avec l’équipe de premier plan de The LEGO Group et voir leur dévouement et leur passion pour le projet a donné lieu à une collaboration novatrice et révolutionnaire qui surprendra et ravira les fans. Nous sommes impatients de voir les réactions des fans de LEGO et de la communauté Pokémon en 2026. »