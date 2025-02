L’ordre correct pour visionner la franchise Pokémon

Découvrez l'ordre correct pour regarder la franchise Pokémon pour une expérience de visionnage optimale et inoubliable.

Tl;dr En 2025, l’anime « Pokémon » continue d’avoir un impact culturel significatif.

La série « Pokémon » suit une progression en fonction de la date de sortie.

Chaque film « Pokémon » introduit une nouvelle génération de Pokémon.

Le phénomène culturel : Pokémon

En 2025, malgré une offre prolifique en nouvelles séries animées tous les deux mois, il est impossible de négliger l’impact culturel de « Pokémon ». Basé sur le jeu vidéo du même nom déjà très populaire, l’anime « Pokémon » produit par le studio OLM a connu un succès instantané non seulement au Japon, mais aussi à l’étranger.

L’histoire originelle : Un voyage initiatique

L’histoire originelle de l’anime suit les aventures d’Ash Ketchum, un jeune garçon qui, à l’âge de 10 ans, se lance dans la nature pour attraper chaque Pokémon et devenir un maître Pokémon. Il vit seul dans le monde sauvage, sans argent, sans travail, sans éducation, avec pour seules compagnies ses créatures, tout en combattant constamment des bandits déterminés à kidnapper son compagnon Pikachu.

Une série aux multiples déclinaisons

Outre la série originale, le monde de « Pokémon » s’est décliné en de nombreux films et séries dérivées. Pour vivre pleinement l’expérience « Pokémon », il est conseillé de suivre l’ordre de sortie des différentes productions. Parmi ces dernières, on retrouve :

« Pokémon Indigo League » (1997)

« Pokémon: The First Movie » (1998)

« Pokémon Horizons » (2023)

« Pokémon: Twilight Wings » (2020)

« Pokémon Concierge » (2023)

De plus, trois films se déroulant dans un univers parallèle ont leur propre continuité :

« Pokémon I Choose You! » (2017)

« Pokémon The Power of Us » (2018)

« Pokémon Secrets of the Jungle » (2020)

La progression naturelle de Pokémon

La franchise « Pokémon » est très directe en ce qui concerne la continuité. Il n’y a pas de chemins alternatifs pour regarder la série et les films ; il suffit simplement de suivre l’ordre dans lequel ils ont été diffusés. Par exemple, il ne faut pas passer de « Indigo League » à « Master Quest », car vous manqueriez ce qui arrive à Misty et comment May et Max entrent en jeu.

Chaque film de la franchise introduit une nouvelle génération de Pokémon et de compagnons correspondant à leur saison respective. Ainsi, ils doivent être visionnés dans le même ordre, celui de leur sortie. Par exemple, lorsque « Pokémon : The First Movie » est sorti en 1998, il mettait en scène les Pokémon que nous avions suivis pendant toute la première saison de l’anime, tout en annonçant l’apparition de nouveaux Pokémon qui feraient leur début dans « The Johto Journeys ».

En somme, « Pokémon » est une série qui a su traverser les générations et continuer à captiver un large public grâce à son univers riche et varié.