Fuite massive chez Game Freak, développeur des jeux Pokémon : designs bêta, codes sources et futurs projets dévoilés

La société de développement de jeux vidéo, Game Freak, a annoncé en fin de semaine dernière qu'une récente violation de ses systèmes avait entraîné le vol d'informations concernant ses employés.

Tl;dr Game Freak, développeur de Pokémon, a subi une violation de données.

Des codes sources et des designs de personnages ont été divulgués sur les réseaux sociaux.

L’entreprise renforce sa sécurité et s’excuse auprès des personnes touchées.

Game Freak victime d’une cyberattaque

Game Freak, le développeur derrière la célèbre franchise Pokémon, a confirmé avoir été la cible d’une cyberattaque. L’entreprise a révélé que ses serveurs avaient été piratés en août, entraînant la fuite de divers matériaux internes liés à la franchise.

Les détails de la violation de données

Une quantité importante de données a été dévoilée sur les réseaux sociaux. Parmi les éléments divulgués, on compte des codes sources de jeux passés tels que Pokémon HeartGold et SoulSilver, des designs de personnages inédits et, dans certains cas, abandonnés, ainsi que des informations sensibles concernant les employés de l’entreprise. En outre, les pirates ont également publié des détails sur des projets en développement, dont une nouvelle série animée et une suite au film Détective Pikachu.

Les réactions suite à la fuite

Malgré l’ampleur de la fuite, ni Nintendo ni The Pokemon Company n’ont encore publiquement reconnu l’incident. De son côté, Game Freak a exprimé ses regrets et présenté ses excuses aux plus de 2 600 employés et anciens employés dont les informations personnelles ont été compromises. Dans une déclaration, l’entreprise a affirmé qu’elle travaillait à renforcer ses mesures de sécurité pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent à l’avenir.

Conséquences et actions futures

Game Freak n’a pas précisé si la fuite avait eu des conséquences directes sur ses projets en cours. La société a cependant assuré qu’elle prenait la situation très au sérieux et qu’elle mettait tout en œuvre pour protéger les informations sensibles de ses employés et de ses projets à l’avenir.