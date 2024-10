LEGO Movie 3 : Tout ce qu’il faut savoir, confirmation et changement de studio

Tout ce que vous devez savoir sur Le Film LEGO 3 : Confirmation, changement de studio et plus encore!

Tl;dr Le troisième film LEGO est en développement chez Universal, qui a racheté les droits à Warner Bros.

Aucun des personnages des deux premiers films n’apparaîtra dans ce nouveau volet.

On ignore encore les détails de l’histoire et du casting de ce nouveau film LEGO.

Le renouveau de la franchise LEGO

La franchise LEGO, chérie du public, s’apprête à faire face à des changements majeurs. Warner Bros. n’a plus les droits sur la série de films LEGO, lesquels ont été récupérés par Universal. Un nouveau film LEGO est donc en préparation, mais avec une grande différence : aucun personnage des deux premiers films ne reviendra, leur image restant la propriété de Warner Bros.

Des opportunités et des défis pour Universal

Cette situation ouvre néanmoins la porte à de nouveaux personnages et caméos. En effet, des franchises telles que Jurassic World et Fast & Furious appartiennent à Universal et seraient parfaites pour être adaptées au format LEGO.

Cependant, ce changement pourrait être risqué. Les deux premiers films LEGO de Warner Bros. ont été acclamés par la critique et ont connu un immense succès commercial. The LEGO Batman Movie a également été bien accueilli, et bien que The LEGO Ninjago Movie n’ait pas reçu les mêmes éloges, il a tout de même été un succès correct.

Le mystère demeure

De plus, il est à noter que l’approche d’Universal pour ce nouveau film LEGO reste floue. Certaines rumeurs suggèrent qu’il pourrait s’agir d’un film hybride, mêlant live-action et animation, mais rien n’est encore confirmé. Il faudra donc attendre pour savoir comment le public accueillera ce prochain film LEGO.