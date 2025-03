Les joueurs chinois prennent le contrôle de Steam

En 2025, la plateforme de distribution de jeux vidéo Steam voit sa base d’utilisateurs largement dominée par les joueurs chinois.

Tl;dr Les utilisateurs chinois représentent désormais 50% de la base d’utilisateurs de Steam, marquant une augmentation de 20,88% en un an.

Le succès de jeux chinois comme Black Myth: Wukong et Mecha Break a fortement contribué à cette croissance.

Cette montée en puissance survient dans un contexte de tensions politiques croissantes entre la Chine et les États-Unis, affectant l’industrie du jeu.

La montée en puissance des joueurs chinois

Le dernier rapport de Steam montre que les utilisateurs préférant le chinois simplifié représentent désormais 50% de la base d’utilisateurs de la plateforme de Valve. Cette augmentation de 20,88% par rapport aux chiffres précédents est impressionnante, et indique clairement une adoption massive du service par les joueurs chinois. Ce phénomène est notamment lié aux vacances du Nouvel An chinois, une période pendant laquelle les joueurs sont plus enclins à se plonger dans les jeux en ligne. L’augmentation du nombre d’utilisateurs chinois cette année a été particulièrement notable, bien au-delà de l’augmentation plus modeste de 7,26% observée l’an dernier.

Les joueurs anglophones suivent de près

Si les joueurs chinois dominent, les anglophones représentent toujours la deuxième plus grande part des utilisateurs de Steam, avec environ 24%. Cette proportion est également marquée par des pics saisonniers, notamment pendant les fêtes de Noël. Cependant, la différence de part de marché entre les joueurs chinois et anglophones est devenue plus évidente cette année. Alors que les anglophones connaissent une croissance régulière, les joueurs chinois connaissent une véritable explosion de participation sur la plateforme, propulsée par une adoption accrue des jeux vidéo en ligne.

Le rôle des jeux chinois dans ce succès

Le succès de certains jeux chinois a joué un rôle clé dans cette ascension. Parmi eux, Black Myth: Wukong, un jeu développé par Game Science, est un exemple frappant. Malgré une baisse de son nombre de joueurs actifs, ce titre reste l’un des plus gros succès sur Steam avec des pics de joueurs simultanés record. Le jeu a captivé une grande partie des joueurs chinois, contribuant largement à l’augmentation des utilisateurs de la plateforme. D’autres jeux comme Mecha Break, un titre du développeur chinois Amazing Seasun Games, ont également marqué les esprits, attirant plus de 300.000 joueurs pendant le Steam Next Fest.

Tensions politiques et conséquences sur l’industrie

Toutefois, cette réussite se déroule dans un contexte de tensions politiques croissantes entre la Chine et les États-Unis, ce qui a des répercussions sur l’industrie du jeu vidéo. Le secteur fait face à des défis, notamment pour des entreprises comme NetEase, qui a dû faire face à des licenciements au sein de son équipe américaine. De plus, au début de l’année, le conglomérat chinois Tencent a été désigné comme une entreprise militaire par les États-Unis, ce qui a déclenché des menaces de poursuites judiciaires de la part de Tencent. Ces tensions créent une atmosphère incertaine, bien que cela n’ait pas freiné l’engouement des joueurs chinois pour Steam.