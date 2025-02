Marvel Rivals : un succès commercial terni par des licenciements chez NetEase

Malgré des chiffres impressionnants, le géant chinois NetEase a décidé de se séparer de plusieurs membres clés de son équipe de développement.

Tl;dr NetEase a licencié le game director et plusieurs développeurs de Marvel Rivals.

L’éditeur chinois justifie ces coupes par une restructuration visant à optimiser l’efficacité du développement.

Ces licenciements s’inscrivent dans une tendance plus large de réduction des coûts chez NetEase.

Des licenciements inattendus chez NetEase

Thaddeus Sasser, game director de Marvel Rivals, a récemment annoncé sur LinkedIn qu’il avait été licencié par NetEase avec plusieurs membres clés de l’équipe de développement. Parmi eux, Gary McGee et Jack Burrows ont également confirmé la mauvaise nouvelle. Ces licenciements ont surpris de nombreux observateurs, car Marvel Rivals est le meilleur shooter du moment. Thaddeus Sasser a exprimé son incompréhension face à cette décision, soulignant le paradoxe d’être remercié après avoir contribué à un succès majeur dans l’industrie vidéoludique.

Une restructuration stratégique

NetEase, principal rival de Tencent, a justifié ces licenciements par une réorganisation interne visant à optimiser l’efficacité du développement. L’éditeur chinois a précisé que les coupes concernaient uniquement son studio basé à Seattle, spécialisé dans la conception de Marvel Rivals. La production principale continuera en Chine où le cœur du développement reste en place. Cette restructuration semble s’inscrire dans une stratégie plus large de rationalisation des ressources.

Un succès commercial sans équivoque

Marvel Rivals a su s’imposer dès son lancement en décembre 2024, attirant un large public sur toutes les plateformes (PS5, Xbox Series XIS et PC). Lors de la sortie de sa première saison, le jeu a atteint un pic impressionnant de 644.269 joueurs simultanés sur Steam. Ce succès commercial et critique rend les licenciements d’autant plus surprenants. De nombreux joueurs et membres du secteur s’interrogent sur la logique de cette décision, qui semble aller à l’encontre des performances de Marvel Rivals, un free-to-play qui fait de l’ombre à Overwatch.

Une tendance inquiétante chez NetEase

Ces licenciements s’inscrivent dans un contexte plus large de réductions de coûts chez NetEase. L’éditeur chinois a récemment retiré son financement de plusieurs studios, comme Jar of Sparks, Worlds Untold et Liquid Swords. Cette stratégie de rationalisation laisse craindre une instabilité pour d’autres équipes de développement. Malgré le succès de Marvel Rivals, ces événements rappellent que l’industrie du jeu vidéo reste imprévisible, même pour les projets les plus prometteurs.