Les jeux Bethesda quittent à leur tour le service de streaming GeForce Now

NVIDIA avait frappé un grand coup en lançant son service de streaming de jeu vidéo GeForce Now. Un modèle qui pourrait faire beaucoup d'ombre à Google Stadia, notamment, pour peu que les éditeurs souhaitent que leurs jeux y soient accessibles.

La plupart des titres du studio Bethesda ne seront bientôt plus disponibles sur le service de streaming de jeu vidéo NVIDIA GeForce Now. La nouvelle a été annoncé tout récemment dans un post sur les forums de NVIDIA par un membre du staff. Celui-ci expliquait notamment que certains titres avaient déjà été retirés du catalogue. Et ce n’est malheureusement pas terminé. Ce retrait survient moins d’un mois après une opération similaire réalisée par Blizzard Entertainment.

Les jeux de Bethesda quittent le catalogue du service GeForce Now

Parmi les titres de Bethesda Softworks retirés du catalogue de GeForce Now, on citera notamment Skyrim, plusieurs opus de Fallout ou encore The Elder Scrolls 5. Le seul jeu du studio qui reste finalement accessible sur le service, c’est Wolfenstein : Youngblood. Les autres opus seront aussi très bientôt retirés. Dans le post annonçant la nouvelle, le directeur général de GeForce Now Phil Eisler déclarait notamment : “Alors que nous nous rapprochons d’un service payant, certains éditeurs choisissent de retirer leurs jeux avant que la période d’essai ne se termine. Au final, ce sont eux qui ont le contrôle sur leur contenu et qui décident si le jeu que vous avez acheté contient le streaming sur GeForce Now ou non. D’autres éditeurs remettront leurs jeux au catalogue quand ils prendront conscience de la valeur de GeForce Now (davantage d’informations sur le sujet très bientôt. Lorsque cette période de transition sera terminée, les retraits de jeux seront rares et de nouveaux titres seront ajoutés à GeForce Now chaque semaine.”

Pour mieux revenir ?

Il y a quelques jours, le service perdait les accès à de nombreux titres de Activision Blizzard à cause de ce que NVIDIA appelle une “incompréhension”. Le développeur voulait semble-t-il un accord commercial avec NVIDIA. Tout serait aujourd’hui rentré dans l’ordre entre les deux partis et les jeux devraient revenir au catalogue très bientôt. NVIDIA n’a pas expliqué pourquoi les titres de Bethesda quittent GeForce Now. Si ces absences ne vous ennuient pas, vous pouvez vous inscrire avec un compte gratuit ou payant. Le service est sorti de bêta au début du mois. L’abonnement payant, baptisé Fondateurs, coûte 5,49€ par mois pendant un an. Les trois premiers sont offerts.