Les films Netflix à voir absolument avant qu’ils ne disparaissent

Ne manquez pas ces cinq films sur la plateforme de streaming Netflix.

Tl;dr Netflix renouvelle régulièrement sa bibliothèque de films.

Plusieurs films populaires seront retirés le 28 février 2025.

Il reste encore du temps pour les regarder avant leur retrait.

Des adieux aux classiques

Alors que Netflix a ajouté une série de films de qualité supérieure, dont trois avec au moins 90% de notes positives sur Rotten Tomatoes, le service de streaming s’apprête également à dire adieu à des poids lourds, y compris le film « Inception » de Christopher Nolan et le classique des années 80 « Stand by Me ». Ces films sont tous programmés pour être retirés à la fin du mois.

Heureusement, il vous reste encore un peu de temps pour regarder ces films avant qu’ils ne disparaissent de la bibliothèque de Netflix. Alors, plongeons dans les films Netflix que vous devez absolument voir avant leur retrait imminent.

Inception (2010)

Cette semaine a vu la sortie de la toute première image du prochain film de Christopher Nolan, « The Odyssey ». Pourquoi ne pas célébrer cette première vue de Matt Damon en tant qu’Ulysse en regardant « Inception », l’un des films les plus emblématiques de Nolan, avant qu’il ne quitte Netflix ?

Oblivion (2013)

Restant sur la voie de la science-fiction, Netflix prévoit également de retirer « Oblivion » ce mois-ci. Ce film porté par Tom Cruise brille surtout par ses effets visuels, l’un des plus marquants projets de science-fiction du 21ème siècle.

The Other Guys (2010)

Dans les années 2000, l’acteur Will Ferrell et le réalisateur/scénariste Adam McKay ont formé un partenariat qui a donné naissance à certaines des comédies les plus mémorables, dont « The Other Guys ». Ce film hilarant met en vedette Ferrell et Mark Wahlberg en tant que partenaires improbables.

Sixteen Candles (1984)

John Hughes est le maître des comédies pour adolescents et « Sixteen Candles » est souvent considéré comme l’un de ses meilleurs films. Cependant, certains aspects du film peuvent paraître dépassés ou problématiques à travers une perspective moderne.

Stand By Me (1986)

« Stand By Me » est régulièrement classé parmi les meilleures adaptations de l’œuvre de Stephen King. Il s’agit d’un récit sincère sur l’amitié et l’innocence de la jeunesse, qui suit quatre jeunes amis dans une aventure qui les marquera à vie.