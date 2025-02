Les fans de l’Arrowverse toujours en colère contre l’évolution de ces personnages iconiques de DC

Les fans de l'Arrowverse sont toujours frustrés par le développement de l'intrigue de ces personnages emblématiques de DC Comics.

Une tentative ratée d’adaptation

Lorsque The CW a introduit Hawkman et Hawkgirl en 2015, cela a marqué une expansion ambitieuse de l’Arrowverse dans l’univers mystique de DC Comics. L’arrivée de Carter Hall (Falk Hentschel) et Kendra Saunders (Ciara Renée) au cours d’un crossover entre The Flash et Arrow promettait d’ajouter de la profondeur à un univers partagé qui, jusque-là, s’était principalement concentré sur les justiciers urbains et les métahumains. Ces guerriers immortels, réincarnés tout au long de l’histoire, avaient le potentiel d’explorer des thèmes tels que le destin, l’identité et l’héritage héroïque. Cependant, presque une décennie plus tard, leur représentation est devenue emblématique de la façon dont même les adaptations de comics les plus prometteuses peuvent dérailler.

Des choix narratifs contestables

Les graines de cette déception ont été semées dès le début, avec la décision de la série de modifier fondamentalement la dynamique entre les deux personnages. Dans les comics, Hawkman et Hawkgirl sont des guerriers confiants qui partagent un partenariat égal forgé à travers des siècles de réincarnation. Cependant, l’Arrowverse a choisi d’introduire Kendra Saunders en tant que simple barista chez CC Jitters, inconsciente de son destin de prêtresse égyptienne réincarnée. Carter Hall, en revanche, arrive avec une connaissance complète de leur histoire commune et de leurs capacités surnaturelles. Cet déséquilibre a créé une dynamique de pouvoir problématique qui a défini leur arc narratif.

Une simplification décevante

La transformation d’Hawkman et Hawkgirl de la page à l’écran dans l’Arrowverse révèle une incompréhension fondamentale de ce qui les rend captivants. Dans les comics DC, Carter Hall est plus qu’un simple guerrier réincarné. C’est un archéologue brillant dont l’expertise s’étend sur des siècles, lui permettant de faire le lien entre le monde ancien et l’ère moderne. De même, Kendra Saunders est reconnue pour son indépendance et sa finesse tactique, son esprit de guerrière servant de caractéristique déterminante plutôt que son destin romantique.

Un potentiel gâché

Après avoir quitté Legends of Tomorrow, aucun des deux personnages n’a reçu de conclusion ou de développement approprié dans le vaste Arrowverse. Leur départ, bien que présenté comme une fin heureuse, a laissé de nombreuses questions sans réponse sur leur rôle en tant que héros et leur impact sur l’univers plus large. Ainsi, le traitement d’Hawkman et Hawkgirl reste un avertissement sur l’importance de comprendre ce qui fait perdurer les personnages de comics avant de les adapter à la télévision.