Les États-Unis auraient des OVNI en leur possession, selon un ancien agent. Les témoignages ne manquent pas et se multiplient.

David Grusch, ancien militaire et agent des renseignements américain de 36 ans, affirme que les États-Unis ont découvert plusieurs véhicules “d’origine non-humaine”, des OVNI ou des “phénomènes aériens non identifiés” (UAP). Mieux encore, selon ses dires, dans les débris, les pilotes des engins auraient aussi été retrouvés.

En 2022, on a dénombré pas moins de 510 UAP, contre “seulement” 366 l’année précédente, selon un rapport de l’Office for the Director of National Intelligence publié en janvier. Seuls 171 d’entre eux “montraient des caractéristiques de vol ou des capacités de performances inhabituelles, et requièrent une analyse plus poussée”. Les autres étaient probablement des “entités similaires à des ballons”.

Ces derniers mois, le gouvernement américain a déclassifié plusieurs vidéos d’UAP, dont une montrant une mystérieuse orbe volant dans le ciel du Moyen-Orient en 2022. La Navy a aussi vérifié les vidéos publiées en 2017 par The New York Times et The Washington Post d’un vaisseau en forme de Tic-Tac volant au large de la côte californienne.

David Grusch affirme aussi que le gouvernement fédéral ment à la population au sujet de l’existence de ces engins. “Il y a une campagne de désinformation sophistiquée ciblant la population américaine, ce qui est extrêmement immoral et contraire à l’éthique.” Cette année, d’autres officiels ont fait des déclarations similaires. En janvier, un membre du Congrès Républicain du Tennessee, Tim Burchett, accusait le gouvernement d’une “énorme dissimulation” suite à l’augmentation des cas d’UAP, et d’ajouter être convaincu qu'”[ils ont] récupéré un vaisseau à un moment donné, et peut-être même des créatures.” Ce même mois, Christopher Mellon, ancien sous-secrétaire adjoint à la Défense, déclarait avoir eu connaissance d’un programme gouvernemental “impliquant l’analyse et l’exploitation de matériaux récupérés sur des vaisseaux d’autres mondes.” Les exemples ne manquent pas.

Ceci étant dit, comme le déclarait Sean M. Kirkpatrick, directeur du tout récent All-domain Anomaly Resolution Office (AARO) au Pentagone, suite à la publication en avril des vidéos déclassifiées, “sans données suffisantes, nous sommes incapables d’aboutir à des conclusions franches répondant aux standards scientifiques en place et je ne classerai aucun dossier qui n’a pas de conclusions nettes.” Et d’ajouter : “Je devrais aussi déclarer clairement que, dans nos recherches, AARO n’a trouvé aucune preuve évidente jusqu’à présent d’activité extraterrestre, de technologie d’un autre monde ou d’objets qui défient les lois connues de la physique.”