Les envois de commandes Humane AI Pin débuteront en Mars

Ce gadget très discuté, qui filtre les indices contextuels grâce à l'intelligence artificielle, est vendu à partir de 699$.

Annoncé par la société Humane, l’envoi commencera en mars pour l’Humane AI Pin. Une anticipation qui a su créer de l’excitation, tant le produit est innovant. Convertir l’ancien ‘smartphone’ en une simple épingle est véritablement une nouvelle approche dans le milieu technologique.

Bethany Bongiorno et Imran Chaudhri, des ex-employés d’Apple et fondateurs de Humane, ont une vision distincte du futur technologique. Le smartphone, aussi indispensable qu’il soit actuellement, n’est pour eux plus qu’un vestige d’une ère révolue. Avec l’Humane AI Pin, ils voient “une nouvelle façon de penser, une nouvelle opportunité”, de quoi susciter notre curiosité.

We are thrilled to announce that Ai Pin will start shipping in March 2024.

All of us here at Humane can’t wait for you to experience your Ai Pin, the world’s first wearable computer powered by Ai. We’re incredibly grateful for the enthusiasm and support, especially from our… pic.twitter.com/kTe4d3Jee7

— Humane (@Humane) December 22, 2023