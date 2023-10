Humane dévoile son wearable futuriste "Ai Pin", un appareil encore bien mystérieux.

Humane est une startup fondée par d’anciens cadres d’Apple et qui travaille sur un appareil baptisé “Ai Pin”. Ce dernier utilise des projecteurs, des caméras et l’intelligence artificielle pour vous servir d’assistant IA wearable. Aujourd’hui, l’entreprise a dévoilé le Ai Pin dans toute sa gloire durant un défilé de la Paris Fashion Week (Humane x Coperni) pour montrer le nouveau form factor de l’appareil. “La mannequin Naomi Campbell est la première personne en dehors de l’entreprise à porter cet accessoire en public, avant sa présentation officielle le 9 novembre”, indique Humane.

Humane dévoile son wearable futuriste “Ai Pin”

L’entreprise décrit sa création comme “un appareil autonome, sans écran et une plateforme logicielle conçus de zéro pour l’IA.” L’ensemble est propulsé par une plateforme Qualcomm Snapdragon “avancée” et équipé d’un mini-projecteur qui remplace l’écran du smartphone, avec une caméra et un haut-parleur. L’appareil peut réaliser des opérations propres à l’IA, comme la reconnaissance optique, mais se veut aussi garant de la confidentialité, sans pour autant nécessite de mot d’activation.

Humane avait teasé son Ai Pin durant un Ted Talk en mai dernier dirigé par le cofondateur Imran Chaudhri, qui a notamment travaillé sur l’interface utilisateur de l’iPhone. Bien que l’appareil en lui-même était presque totalement dissimulé, il annonçait déjà une grande variété de fonctionnalités dignes de la science-fiction, dont la possibilité de prendre un appel en projetant les détails sur la main du porteur. Était aussi évoquée la possibilité de traduire l’anglais en français en utilisant l’intelligence artificielle, et ce, dans la propre voix d’Imran Chadhri. Une autre fonction très intéressante, “catch me up”, un résumé de l’actualité et des informations que vous pourriez avoir ratées.

Un appareil encore bien mystérieux

Pour le reste, c’est moins clair. Notamment comment l’appareil se connecte sur Internet, puisque celui-ci ne s’appaire pas à un smartphone. Et outre le fait qu’il doit vous débarrasser d’un smartphone, il est difficile de voir le vrai avantage par rapport à un smartphone typique. On ne sait pas non plus exactement comment tout cela fonctionne. Autrement dit, vous avez tout à fait le droit d’être sceptique après une simple démonstration technique.

En réalisant cette démonstration durant la Paris Fashion Week, Humane semble aussi prêt à mettre en avant la nature stylisée de l’appareil, il semble disponible en noir et blanc, mais ceci est purement subjectif, évidemment. Il est aussi très difficile de comparer ce produit à quoi que ce soit d’autre, dans la mesure où il n’existe pas d’équivalent sur le marché. L’entreprise devra aussi composer avec la difficile mission de faire porter une caméra, même si la présence du micro-projecteur est plutôt cool. Quoi qu’il en soit, nous en saurons davantage le 9 novembre prochain.