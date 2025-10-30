Les créateurs de Robin Hood dévoilent l’impact de Batman Begins sur leur nouvelle série télé

Les créateurs de la nouvelle série télévisée Robin des Bois expliquent comment le film Batman Begins a guidé leur approche narrative, s’inspirant de son ton sombre et de sa réinvention moderne pour proposer une version renouvelée du célèbre hors-la-loi.

Tl;dr Série Robin Hood inspirée par Batman Begins .

. Eleanor d’Aquitaine intégrée à l’intrigue.

intégrée à l’intrigue. Ambition de plusieurs saisons sur MGM+.

Un Robin des Bois nouvelle génération sur MGM+

Rarement une figure aussi mythique que Robin des Bois n’aura connu autant de réinventions. Pourtant, la nouvelle série annoncée sur MGM+, dont le lancement est prévu le 2 novembre prochain à 21h (heure de la côte Est américaine), se distingue d’emblée. Les producteurs exécutifs, John Glenn et Jonathan English, confient avoir puisé leur inspiration dans des œuvres emblématiques telles que Batman Begins, signée par Christopher Nolan. « C’est une histoire d’origine, notre version à nous… On est tous les deux de grands fans de Nolan et surtout de Batman Begins. », admet Glenn sans détour.

L’influence marquante du réalisme moderne

La volonté affichée par l’équipe créative est limpide : proposer un univers aussi immersif que crédible, à l’image des grandes séries actuelles. Cités tour à tour : l’atmosphère de Peaky Blinders, l’ampleur historique de Vikings. Le pari ? Faire sortir la légende du simple folklore pour lui offrir une densité palpable. Le film Batman Begins, qui a relancé en 2005 la saga du Chevalier Noir avec un Christian Bale habité, reste un modèle grâce à sa capacité à ancrer un mythe dans une réalité contemporaine et sombre. D’ailleurs, le succès critique du film (85% sur Rotten Tomatoes) demeure un argument assumé par les showrunners.

Eleanor d’Aquitaine, atout inattendu du récit

Mais là où cette adaptation bouscule les codes, c’est bien dans sa lecture historique revisitée. Pour la première fois, la série fait entrer en scène une figure rarement exploitée dans cet univers : Eleanor d’Aquitaine. Un choix stratégique selon English : « C’est une des femmes les plus puissantes de l’Histoire et elle a toute légitimité à apparaître ici : Richard Cœur de Lion et Jean sans Terre étaient ses fils. » Prisonnière en Angleterre au XIIe siècle après sa rébellion contre Henri II, Eleanor devient ainsi centrale au récit – élargissant considérablement le champ narratif hors des sentiers battus de Sherwood ou Nottingham.

Un projet au long cours pour MGM+

Interrogé sur la pérennité du projet, English ne cache pas son ambition : « C’est clairement pensé comme le début d’une grande fresque qui pourrait durer plusieurs saisons. » La volonté affirmée est d’étoffer chaque personnage et d’explorer un « plus vaste canevas européen ». Parmi les nouveautés promises par la série :

Mise en avant du duo Rob et Marian au cœur de l’intrigue.

Pondération entre fidélité historique et liberté narrative.

Désir d’ancrer le mythe dans une Europe médiévale plus réaliste.

L’époque des versions étriquées paraît donc bel et bien révolue. Reste à voir si ce mélange ambitieux séduira un public déjà habitué aux super-héros modernes comme Green Arrow ou Hawkeye…