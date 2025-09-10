Alan Ritchson explique pourquoi il décline un rôle précis de super-héros DC chez James Gunn

L’acteur Alan Ritchson, connu pour ses rôles musclés, a décliné l’opportunité d’incarner un super-héros emblématique de l’univers DC sous la direction de James Gunn, expliquant les raisons personnelles qui motivent sa décision.

Tl;dr Alan Ritchson écarte un retour en Aquaman.

Le rôle d’Aquaman reste vacant dans le DCU.

D’autres projets DC prioritaires avant Aquaman.

Un acteur déjà familier de l’univers DC

Au fil des années, Alan Ritchson s’est imposé comme une figure notable du petit écran super-héroïque. Pour mémoire, il a incarné le personnage de Hawk dans la série Titans, mais également, et plus tôt encore, celui d’Aquaman dans la série culte Smallville. C’est d’ailleurs lors de la saison 5 qu’il y fit sa première apparition, sauvant Lois Lane d’une noyade avant de croiser la route de Clark Kent. Ces interventions ponctuelles l’ont amené à rejoindre l’équipe de Green Arrow (Oliver Queen), où il a combattu aux côtés de Bart Allen (Flash) et Victor Stone (Cyborg). La dernière apparition marquante du personnage a eu lieu lors de la dixième saison, révélant notamment son mariage avec Mera et une confrontation avec Slade Wilson.

Aquaman : une page tournée pour Alan Ritchson

Interrogé récemment par Liamlovesmovies, l’acteur a clairement écarté toute envie de reprendre le trident d’Aquaman. Ses mots sont sans équivoque : « Non, non, je ne prendrais jamais ça à Momoa, j’ai trop de respect. J’adore Jason Momoa. » Une marque d’admiration adressée à celui qui a popularisé le héros aquatique au cinéma sous l’égide du précédent DCEU. Toutefois, nuance importante, Jason Momoa a changé de cap au sein du nouvel univers orchestré par James Gunn et Peter Safran : il incarnera désormais le sulfureux Lobo, laissant ainsi le rôle d’Aquaman vacant.

Nouvelles priorités dans l’univers DC

À ce jour, aucune annonce officielle ne précise les projets pour Aquaman dans le nouveau DC Universe. Les propos récents d’Alan Ritchson laissent entendre qu’il lorgne désormais vers « d’autres horizons à explorer » et que sa participation pourrait concerner un tout autre personnage. D’ailleurs, avec un calendrier chargé — où figurent en priorité les adaptations de Clayface, Lanterns, Supergirl ou encore le très attendu Man of Tomorrow — les dirigeants semblent temporiser quant au retour du roi d’Atlantis. En parallèle, Batman et Wonder Woman seraient même propulsés au rang des priorités absolues selon les dernières confidences de Gunn.

Diversification des castings à venir ?

À défaut de certitudes sur Aquaman ou sur le prochain grand rôle d’Alan Ritchson chez DC Studios, les spéculations vont bon train parmi les fans. La porte reste ouverte à des surprises et, sans doute, à quelques annonces marquantes alors que l’univers partagé continue sa mue profonde.