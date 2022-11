Robin des Bois : un nouveau film français sur le prince des voleurs va voir le jour

Un ambitieux long-métrage sur Robin des Bois, le seigneur de Locksley qui vole les riches pour donner aux pauvres, est actuellement en préparation dans l'Hexagone.

Sept ans après le Robin des Bois d’Anthony Marciano avec Max Boublil, Gaumont et Albertine Productions annoncent le développement d’un nouveau long-métrage sur le héros légendaire du Moyen Âge anglais qui se cache dans la fameuse forêt de Sherwood et de Barnsdale. La réalisation est confiée à Ludovic Bernard (L’Ascension, Mission Pays basque, Au bout des doigts, 10 jours sans maman, Lupin) qui est également en charge du scénario avec l’aide de Julien Lambroschini (Going to Brazil, Respire, Le Grand Bain).

Un nouveau "Robin des Bois" en préparationhttps://t.co/3NLVzGzN6I — Le film français (@lefilmfrancais) November 7, 2022

Un film français “à l’ambition immense” pour Robin des Bois

Matthieu Tarot, producteur du film Robin des Bois chez Albertine Productions, déclare :