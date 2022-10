Les choses à faire et à ne pas faire avec le message vocal

Le message vocal peut être un bon moyen de communication, encore faut-il qu'il soit bien réalisé et que l'autre y soit habitué. Voici ce qu'il convient de faire ou non.

Les messages vocaux et autres notes audio – quelque part entre le message texte standard et le podcast personnel – ne cessent de gagner en popularité. Et Apple les rend extrêmement faciles à gérer au quotidien à la place des traditionnels iMessage. Sur iPhone, il suffit de rester appuyé sur le petit bouton microphone qui apparait à côté de la boite de texte ; parlez et vous enverrez un message vocal à votre destinataire. Certains adorent ça. D’autres détestent. Certains s’y sont mis depuis peu. Mais peu importe le camp qui est le vôtre, il y a une certaine étiquette à respecter.

Avoir une bonne relation avec son destinataire

Tout d’abord, n’envoyez pas de message vocal à quelqu’un avec qui vous n’avez pas de relation solidement établie. Souvenez-vous comment les messages texte semblaient très personnels par rapport aux appels et autres emails. C’est à peu près la position des messages vocaux aujourd’hui. Il y a quelque chose d’assez intime à entendre la voix d’un autre. Évitez d’envoyer une note audio à un tout nouvel ami, un professeur, un supérieur ou autre.

Ensuite, utilisez ce que vous connaissez de l’autre pour déterminer s’il voudrait vraiment avoir un message vocal. Certains n’ont pas envie de devoir mettre en pause leur musique ou arrêter la lecture de leur podcast pour écouter votre monologue. Les notes vocales de iMessage sont ainsi assez piégeuses : elles ne peuvent pas être mises en pause n’importe quand. Impossible aussi de naviguer dans le contenu pour n’écouter que tel ou tel segment. Une fois le bouton lecture pressé, il faut tout écouter. Selon les paramètres, les messages vocaux peuvent aussi disparaître quelques minutes après leur lecture. Il y a alors une composante de vitesse à lire un tel contenu et vous devriez le savoir avant d’en envoyer.

Nos confrères de Lifehacker ont demandé conseil sur le sujet à Ramy Zabarah, professionnel des media à New York City : “Je préfère toujours le texte à l’appel téléphonique”, explique-t-il, mettant en avant les similarités entre les appels et les messages vocaux : service inégal, distractions sonores, manque de temps pour écouter et se concentrer. Les messages texte, quant à eux, sont plus simples à lire n’importe quand. De plus, ce format “ne permet pas de guider ou de réagir à la conversation”. Enfin, il fait part de son ennui à devoir écouter tout un message vocal encore et encore à chaque fois qu’il manque un élément.

Quelqu’un comme Ramy Zabarah, par exemple, n’est pas un bon candidat pour recevoir un message vocal. Demandez à vos proches s’ils apprécient ce moyen de communication. Si vous vous apprêtez à envoyer un long message vocal à quelqu’un qui n’a pas l’habitude, il vaut mieux envoyer un message texte d’abord et demander.

Facilitez le travail au destinataire

Les messages vocaux doivent être sympa ! Une fois que vous avez trouvé “le truc”, vous pouvez raconter tout et n’importe quoi facilement, avec le ton, en chantant ou en laissant le destinataire entendre ce qui vous entoure. C’est intime et cool et, lorsque c’est fait correctement, c’est un bon moyen de communication. Ceci étant dit, il ne faut pas que le destinataire ait des difficultés à comprendre ce que vous racontez.

“Les messages vocaux doivent durer moins d’une minute et demie”, selon Emily Rella, auteure d’une vingtaine d’années qui utilise beaucoup les messages vocaux. “Si vous allez au-delà, divisez en deux messages. Et ne faites pas cela quand vous marchez dehors, votre voix pourrait être difficile à entendre.”

Souvenez-vous, les utilisateurs avec un iPhone ne peuvent revenir en arrière pour n’écouter que certaines sections du message. Diviser un long message vocal permet de réécouter plus facilement telle ou telle portion. Faites aussi attention à ce qui vous entoure. Si vous êtes dans un bar bruyant ou dans des toilettes publiques, par exemple, souvenez-vous que les bruits extérieurs pourront être entendus. Essayez aussi de garder à l’esprit leur localisation. Si le destinataire est dans un bar bruyant ou des toilettes publiques, il n’aura peut-être pas envie de devoir sortir ses AirPods pour vous écouter parler, même pendant quelques secondes. Parfois, un message texte est la meilleure des options.